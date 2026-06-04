Neymar não viaja com Seleção, e europeus repercutem: 'Peso evidente'

A decisão da CBF de manter Neymar em Nova Jersey enquanto o restante da Seleção Brasileira viaja para Cleveland repercutiu na imprensa europeia. O jornal espanhol "Marca" destacou a cautela da comissão técnica e da equipe médica, que optaram por não expor o atacante a um desgaste desnecessário. O veículo afirmou que a situação aumenta a atenção sobre a condição física do camisa 10 na reta final da preparação para a Copa do Mundo.

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O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6), no último amistoso antes da estreia no Mundial. Neymar, que se recupera de uma lesão grau 2 na panturrilha, não teria condições de atuar e viajaria apenas para acompanhar os companheiros. A CBF entendeu que o deslocamento (cerca de uma hora e meia em cada trecho) representaria um esforço adicional sem necessidade.

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O Marca ressaltou que a ausência do atacante não significa necessariamente um rompimento com os planos da Seleção, mas confirma a opção pela cautela. O jornal lembrou que Neymar não é um jogador qualquer: sua presença transforma o panorama ofensivo da equipe, influencia o plano de jogo e atrai todas as atenções.

O veículo espanhol destacou que a situação tem um peso evidente para o Brasil. Neymar exige um acompanhamento cuidadoso de cada etapa de sua recuperação, especialmente após uma trajetória recente marcada por lesões, contratempos e retornos meticulosamente planejados.

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Texto do Marca, falando sobre Neymar (Imagem: Reprodução/Marca)

Tradução: "Para o Brasil, a situação tem um peso evidente. Neymar não é um jogador qualquer. Sua presença transforma o panorama ofensivo da Seleção, influencia o plano de jogo e atrai todas as atenções. Mas também exige um acompanhamento cuidadoso de cada etapa de sua recuperação, principalmente após uma trajetória recente marcada por lesões, contratempos e retornos meticulosamente planejados."

Enquanto a equipe viaja para Cleveland para concluir os amistosos, Neymar permanecerá em Nova Jersey, longe dos holofotes, mas totalmente engajado em uma corrida contra o tempo. O Brasil fará seu último teste contra o Egito; Neymar, por ora, joga outra partida: a de recuperar sua forma, ritmo e confiança física.

O Marca concluiu que, ali, longe do barulho, uma parte importante do futuro da seleção brasileira também começa a ser definida.

O plano de recuperação de Neymar

Neymar segue um plano de recuperação específico, com sessões de fisioterapia e treinamento físico individualizado, com o objetivo de acelerar seu retorno à forma física ideal. A prioridade agora é evitar sobrecarregá-lo e garantir que ele chegue nas melhores condições possíveis para o principal objetivo do Brasil.

Na quinta-feira (4), o atacante esteve no centro de treinamento da Seleção em Basking Ridge e realizou exercícios na academia e na piscina. A expectativa é que ele inicie atividades no campo a partir de segunda-feira (8), com trabalhos voltados para a parte física.

Neymar se recupera de lesão na panturrilha e desfalca a Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O departamento médico da CBF estima que o período de recuperação seja de duas a três semanas. Caso a resposta ao tratamento siga dentro do esperado, Neymar poderá ficar à disposição da comissão técnica ainda durante a fase de grupos. O cenário mais provável é que o atacante esteja apto para a segunda rodada, diante do Haiti, na Filadélfia.

Enquanto os companheiros encaram o Egito, Neymar segue focado exclusivamente na recuperação. A CBF informou que o atacante permanecerá em Nova Jersey realizando sessões de fisioterapia e ampliando a carga dos trabalhos físicos, etapas consideradas fundamentais para que ele retorne aos gramados dentro do prazo previsto.

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