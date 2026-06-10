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De cinema? Spike Lee e Sorrentino veem treino do Brasil nos EUA

Cineastas acompanham atividade da Seleção em Nova Jersey

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviado Especial
10/06/2026 13:05
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Spike Lee acompanha treino da Seleção nos EUA (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)
Spike Lee acompanha treino da Seleção nos EUA (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)

O aniversário de 67 anos de Carlo Ancelotti teve um roteiro diferente nesta quarta-feira (10), em Nova Jersey. Em meio aos preparativos da Seleção Brasileira para a estreia na Copa do Mundo, o centro de treinamento montado nos Estados Unidos ganhou um clima de tapete vermelho com a presença de dois nomes consagrados do cinema mundial: Spike Lee e Paolo Sorrentino, cineastas que somam três estatuetas do Oscar na carreira.

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    • Enquanto Ancelotti dividia as atenções entre a montagem da equipe para o duelo contra o Marrocos, no próximo sábado (13), e os trabalhos da comissão técnica, o local recebeu visitantes ilustres. A cena chamou a atenção de quem circulava pelo centro de treinamento e transformou o dia em um encontro inusitado entre futebol e cinema.

    O primeiro a chegar foi o italiano Paolo Sorrentino, que tinha um compromisso profissional. O cineasta, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2014 por "A Grande Beleza", acompanha de perto os bastidores da Seleção para a produção do documentário sobre Carlo Ancelotti.

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    O projeto registra a trajetória do treinador italiano em sua primeira experiência à frente da Seleção Brasileira. Desde sua chegada ao cargo, equipes de filmagem têm acompanhado diferentes momentos da rotina do técnico, desde reuniões e treinamentos até deslocamentos e conversas com jogadores. A ideia é mostrar os bastidores da construção da equipe rumo ao Mundial, além de revelar aspectos pouco conhecidos da personalidade de um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol.

    Se Sorrentino estava a trabalho, o norte-americano Spike Lee estava em visita. Um dos diretores mais influentes de sua geração, Lee conquistou o Oscar honorário em reconhecimento à sua trajetória como inspiração para jovens cineastas e pela relevância de suas produções independentes. Acompanhado pelo diretor de comunicação da CBF, Fábio Seixas, o cineasta foi conduzido para uma área reservada do complexo, onde se reuniu com representantes de patrocinadores da Seleção Brasileira e convidados.

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    Conhecido por obras marcantes como "Faça a Coisa Certa", "Infiltrado na Klan" e "Malcolm X", Spike Lee tem uma relação antiga com o esporte, especialmente com o basquete e com o futebol. Sua presença despertou curiosidade entre os jornalistas e convidados presentes no centro de treinamento do New York Red Bulls.

    Questionado sobre a Seleção Brasileira, Spike Lee preferiu falar do New York Knicks. A equipe da Big Apple vai entrar em quadra nesta quarta-feira para enfrentar o San Antonio Spurs na quarta partida das finais da NBA. O time de Lee lidera a série por 2 a 1.

    — Eu tenho um jogo para ir hoje à noite. Os Knicks… Hoje tem jogo do Knicks - bradava o diretor aos jornalistas — afirmou o cineasta norte-americano.

    Enquanto os jornalistas registravam mais uma atividade da Seleção, a rotina de trabalho seguiu normalmente dentro das quatro linhas. E mais uma vez sem a presença de Neymar nas atividades em campo. O camisa 10 continua seu processo de recuperação física e permaneceu fora do treinamento aberto à imprensa.

    Os jornalistas tiveram acesso apenas aos 15 minutos iniciais da atividade, mas pouco conseguiram observar. A comissão técnica posicionou os jogadores em um dos campos mais afastados do complexo, aproximadamente 100 metros distante da área destinada aos profissionais de comunicação.

    O que foi possível acompanhar foi uma atividade técnica de movimentação e troca de passes. Os atletas conduziam a bola em velocidade antes de realizar passes para companheiros que davam sequência ao exercício, em um trabalho voltado para dinâmica, coordenação e intensidade.

    Longe dos holofotes da imprensa, mas cercado por câmeras de cinema, Ancelotti passou o aniversário da forma que mais gosta: trabalhando. Entre estrelas de Hollywood, vencedores do Oscar e craques da Seleção Brasileira, o técnico italiano viveu um dia digno de filme enquanto ajusta os últimos detalhes para a estreia brasileira na Copa do Mundo.

    Paolo Sorrentino no treinamento da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Iannacca/Lance!)
    Paolo Sorrentino vê treino do Brasil nos EUA. Spike Lee também esteve na atividade (Foto: Marcio Iannacca/Lance!)

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