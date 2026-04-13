Craque do Barcelona pede por Neymar na Copa: 'É o meu ídolo'

O atacante espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, declarou admiração por Neymar durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (13). O jogador manifestou o desejo de ver o brasileiro na Copa do Mundo de 2026. A coletiva antecedeu o confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid pela Champions League.

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Lamine afirma grande idolatria e apoio a Neymar (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

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Yamal torce por Neymar na lista final para Copa do Mundo

O debate sobre a participação de Neymar na Copa do Mundo de 2026 ganhou repercussão internacional. Durante a entrevista antes do jogo pela competição europeia, Yamal foi questionado sobre a possível convocação do atacante brasileiro.

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Yamal relembrou a virada histórica do Barcelona sobre o PSG por 6 a 1. O jogador destacou a influência que Neymar exerceu sobre sua geração, enfatizou o impacto que o brasileiro provoca nos torcedores, e ainda aproveitou para exaltar Neymar, a quem considera ídolo:

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- Eu revi muitas vezes aquela goleada por 6 a 1. Vi esse jogo ao vivo. O Neymar marcou toda a minha infância. É o meu ídolo. Serei sempre agradecido por tudo o que ele deu ao futebol. Ele é um daqueles jogadores que inspira a todos nós. Você paga o ingresso para vê-lo jogar e, dois ou três dias depois, quer voltar ao estádio só para ver as jogadas dele - elogiou o atleta espanhol. - destacou Yamal.

A convocação de Neymar para a Seleção Brasileira permanece indefinida. Carlo Ancelotti assumiu o comando da equipe nacional. O atacante não recebeu chamado desde então. A incerteza sobre a participação de Neymar no Mundial de 2026 persiste. Yamal encerrou suas declarações manifestando gratidão pelo que o atacante representa para o futebol:

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- Só agradeço por tudo o que ele já fez pelo futebol e tomara que ele possa estar na Copa do Mundo - concluiu Lamine.

Neymar atualmente soma alguns números pelo Santos considerados abaixo do esperado, tanto pelo padrão do atleta, quanto pelos padrões exigidos na Copa do Mundo. O jogador disputou sete partidas nesta temporada, onde marcou três gols e distribuiu três assistências em toda a temporada.

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