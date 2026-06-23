Ex-Flamengo e Seleção Brasileira entra na mira do Chelsea Diretoria londrina tenta convencer a Roma a liberar Wesley

O mercado europeu está agitado e o Chelsea definiu um alvo bem conhecido da torcida do Flamengo. Segundo o renomado jornalista, Fabrizio Romano, clube londrino buscou informações oficiais e avalia a contratação do lateral-direito brasileiro Wesley, que atualmente defende a Roma, da Itália.

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O forte interesse dos Blues no jogador de 22 anos não é por acaso e tem relação direta com o cenário recente do futebol internacional. A diretoria do Chelsea intensificou a busca por informações sobre o atleta logo após o término do Supermundial de Clubes, torneio no qual a equipe inglesa enfrentou o Flamengo e sofreu defensivamente com a velocidade do ex-lateral rubro-negro. A atuação de Wesley chamou a atenção da comissão técnica britânica, que validou seu nome para reforçar o elenco na Premier League.

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Wesley, ex-Flamengo, comemora gol marcado pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano (Foto: Tiziana Fabi / AFP)

🚨🇮🇹 Chelsea are prepared to offer more than €50m for Marco Palestra, while Inter have been in advanced talks at €45m plus €5m for a week.#CFC would also offer higher salary than Inter. Decision up to player and Atalanta now.



🇧🇷 Chelsea also asked for Wesley but AS Roma… pic.twitter.com/dAioBHX0t2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2026

Apesar do forte desejo do Chelsea, a transferência não promete facilidades. A Roma, comandada pelo técnico Gian Piero Gasperini, faz jogo duro nos bastidores e insiste na permanência do brasileiro, tratando-o como peça fundamental para a nova temporada europeia.

A procura por Wesley acontece em meio a uma verdadeira guerra financeira que o Chelsea trava em outra frente do mercado italiano. Os ingleses tentam dar um chapéu na Inter de Milão para assegurar a contratação do promissor lateral Marco Palestra, de 21 anos, que pertence à Atalanta.

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A Inter de Milão já vinha em negociações avançadas há uma semana, estruturando uma proposta de 45 milhões de euros mais 5 milhões de euros em bônus (totalizando €50 milhões). No entanto, o Chelsea entrou na disputa disposto a cobrir os valores e sinalizou com uma oferta que supera os 50 milhões de euros fixos, além de garantir um salário consideravelmente mais alto para o atleta em relação ao que foi oferecido pelos de Milão.

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