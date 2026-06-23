Ex-Flamengo e Seleção Brasileira entra na mira do Chelsea
Diretoria londrina tenta convencer a Roma a liberar Wesley
O mercado europeu está agitado e o Chelsea definiu um alvo bem conhecido da torcida do Flamengo. Segundo o renomado jornalista, Fabrizio Romano, clube londrino buscou informações oficiais e avalia a contratação do lateral-direito brasileiro Wesley, que atualmente defende a Roma, da Itália.
Veto da CBF à camisa vermelha expõe nova disputa de poder nos bastidores
Cristiano Ronaldo supera Neymar após goleada de Portugal na Copa do Mundo
Neymar usará chuteira inédita em possível estreia pelo Brasil na Copa do Mundo
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026
O forte interesse dos Blues no jogador de 22 anos não é por acaso e tem relação direta com o cenário recente do futebol internacional. A diretoria do Chelsea intensificou a busca por informações sobre o atleta logo após o término do Supermundial de Clubes, torneio no qual a equipe inglesa enfrentou o Flamengo e sofreu defensivamente com a velocidade do ex-lateral rubro-negro. A atuação de Wesley chamou a atenção da comissão técnica britânica, que validou seu nome para reforçar o elenco na Premier League.
🚨🇮🇹 Chelsea are prepared to offer more than €50m for Marco Palestra, while Inter have been in advanced talks at €45m plus €5m for a week.#CFC would also offer higher salary than Inter. Decision up to player and Atalanta now.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2026
🇧🇷 Chelsea also asked for Wesley but AS Roma… pic.twitter.com/dAioBHX0t2
Apesar do forte desejo do Chelsea, a transferência não promete facilidades. A Roma, comandada pelo técnico Gian Piero Gasperini, faz jogo duro nos bastidores e insiste na permanência do brasileiro, tratando-o como peça fundamental para a nova temporada europeia.
A procura por Wesley acontece em meio a uma verdadeira guerra financeira que o Chelsea trava em outra frente do mercado italiano. Os ingleses tentam dar um chapéu na Inter de Milão para assegurar a contratação do promissor lateral Marco Palestra, de 21 anos, que pertence à Atalanta.
A Inter de Milão já vinha em negociações avançadas há uma semana, estruturando uma proposta de 45 milhões de euros mais 5 milhões de euros em bônus (totalizando €50 milhões). No entanto, o Chelsea entrou na disputa disposto a cobrir os valores e sinalizou com uma oferta que supera os 50 milhões de euros fixos, além de garantir um salário consideravelmente mais alto para o atleta em relação ao que foi oferecido pelos de Milão.
➡️ Ancelotti garante que Neymar estará disponível para jogo com a Escócia
SuperOdd 10x para a vitória do Brasil contra a Escócia — apenas para novas contas na BetDáSorte
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.