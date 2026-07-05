Quem bate pênalti no Brasil? Veja os melhores cobradores na Copa Confira levantamento com melhores cobradores do Brasil na Copa

O confronto decisivo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 chegou na segunda etapa sem gols. A possibilidade de uma disputa por pênaltis começa a entra no radar caso a partida vá para a prorrogação e, posteriormente, para as penalidades máximas. Um levantamento realizado pelo portal Somos Fanáticos analisou o desempenho dos 26 convocados em decisões por penalidades entre julho de 2022 e maio de 2026, revelando que 14 atletas do elenco assumiram a responsabilidade em cobrança de pênaltis no período, com um aproveitamento geral de 75%, somando 24 gols em 32 cobranças.

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Os batedores mais confiáveis do elenco

Igor Thiago em ação pela pelo Brasil contra Marrocos na Copa (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Entre as opções que inspiram maior segurança, o volante Fabinho surge como um dos principais nome, embora tenha cobrado poucas penalidades no período. Ostentando um histórico perfeito de 100% de aproveitamento em quatro cobranças recentes por Liverpool e Al Ittihad, o jogador está no banco de reservas, mas pode ser acionado na segunda etapa.

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Outros jogadores com bom retrospecto em momentos de penalidades incluem o zagueiro Léo Pereira, que converteu quatro de cinco tentativas pelo Flamengo (80% de acerto), e Gabriel Martinelli, que marcou gols importantes em disputas na Copa América e na Champions League. O atacante Igor Thiago também se destaca como um exímio cobrador; além de ter convertido as duas cobranças em que participou em disputas de pênaltis recentemente, ele possui um sólido histórico geral de 86,96% de eficácia, tendo convertido 20 gols e desperdiçado apenas 3 ao longo da carreira.

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Desempenho de Neymar e Vini Jr em cobranças de pênalti

Neymar chuta a bola durante treino do Brasil para confronto na Copa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O atacante Neymar apresenta um índice de acerto em pênaltis de 80,87%, resultado de 93 gols convertidos e 22 perdidos em toda a carreira, segundo os dados do Transfermarkt. Já Vini Jr possui um aproveitamento de 68,42%, com 13 acertos e 6 erros contabilizados. No meio-campo, a experiência de Casemiro é um trunfo: o volante converteu três de quatro pênaltis cruciais no período analisado pelo Somos Fanáticos (incluindo um na Copa de 2022), o que representa 75% de aproveitamento em momentos de alta voltagem.

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Alguns nomes ligam sinais de alerta caso Brasil x Noruega seja decidido nos pênaltis

Apesar dos bons de alguns dos batedores, Ancelotti precisa ter cautela com nomes importantes que enfrentam dificuldades recentes no fundamento. O zagueiro Marquinhos não voltou a cobrar pênaltis em disputas oficiais desde o erro que resultou na eliminação do Brasil no Catar em 2022. Da mesma forma, Gabriel Magalhães chega pressionado por ter desperdiçado sua cobrança na última final da Champions League contra o PSG. Outra preocupação é Bruno Guimarães, que já perdeu um pênalti no primeiro tempo e apresenta um rendimento irregular pelo Newcastle, tendo convertido apenas dois dos quatro pênaltis que executou nos últimos quatro anos, um aproveitamento de apenas 50%.

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