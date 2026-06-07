Marquinhos aponta dificuldade 'determinante' para Seleção nos EUA
Zagueiro aponta fator extracampo como obstáculo durante a Copa do Mundo
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O zagueiro Marquinhos afirmou que as altas temperaturas nos Estados Unidos podem ter impacto direto nas partidas da Copa do Mundo. Após a vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Egito, neste sábado (6), em Cleveland, o capitão da equipe destacou a importância da hidratação e da recuperação física durante o torneio.
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A preocupação com o calor tem sido tema recorrente às vésperas da competição, que será disputada em cidades com diferentes condições climáticas. Para Marquinhos, o desafio será enfrentado por todas as seleções.
— É muito importante a hidratação. A gente tenta usar os nossos recursos para estar o mais preparado possível. Nós somos brasileiros, estamos de certa forma acostumados com esse calor, jogamos sempre. A gente tem que trabalhar com as cartas que a gente tem na manga, e eu acho que todos vão sentir o calor, não só a gente. Está tudo igualado para todo mundo. A gente vai tentar trabalhar, estar bem fisicamente, focar bastante na recuperação para que a gente possa estar bem. Mas com certeza o calor e essas coisas são fatores determinantes sim nesses resultados.
A declaração de Marquinhos foi dada após o último amistoso da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo. A Fifa já anunciou medidas para minimizar os efeitos das altas temperaturas durante o torneio, incluindo pausas para hidratação em todas as partidas e estruturas de resfriamento nos estádios.
Com a preparação encerrada, a equipe comandada por Carlo Ancelotti concentra agora os trabalhos finais visando o início da competição nos Estados Unidos. A estreia do Brasil será no próximo sábado (13), diante do Marrocos.
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