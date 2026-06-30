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Técnico da Noruega despista sobre duelo com a Seleção Brasileira

Em entrevista após a classificação, treinador foi questionado sobre o Brasil, mas preferiu não projetar o duelo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
30/06/2026 19:00
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Stale Solbakken, técnico da Noruega (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Stale Solbakken, técnico da Noruega (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O técnico da Seleção Norueguesa, Stale Solbakken preferiu não comentar o duelo entre sua equipe e a Seleção Brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo, marcado para domingo (5). A Noruega garantiu a vaga na tarde desta terça-feira (30), quando venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 e avançou no Mundial.

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    Após a partida, em entrevista coletiva, o treinador foi perguntado duas vezes sobre o Brasil, mas preferiu não falar neste momento, afirmando que responderá sobre isso "quando o jogo estiver mais perto" para, então, analisar novos jogos.

    - Falaremos sobre isso depois. Eu os deixarei descansar hoje e em um ou dois dias darei minhas melhores resposta. Por enquanto, eu não gostaria de analisar novos jogos - resumiu Stale Solbakken.

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    Assim como Haaland, que disse que as chances da Noruega "são pequenas" diante da equipe pentacampeã, o treinador foi na mesma linha ao dizer que o Brasil é um dos favoritos deste Mundial.

    - Nós sabemos que é um dos favoritos, mas eu o respondei mais quando o jogo tiver mais perto - completou.

    O confronto entre Brasil e Noruega será às 17h (de Brasília) de domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Esta será a segunda partida da Seleção no estádio, onde empatou por 1 a 1 com o Marrocos na estreia da fase de grupos.

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    Haaland fala sobre Brasil x Noruega

    - Vamos para as oitavas, haverá excelentes equipes. Não vai ser fácil, você tem que ser realista. Vai ser difícil avançar. Não vai ser fácil, não sei se vamos conseguir. A gente se preparou muito e continua muito preparado - afirmou o astro.

    (Photo by Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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