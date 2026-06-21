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De volta, Rayssa Leal fica fora do pódio na Copa do Mundo de Roma

Competição foi a primeira da brasileira desde a lesão no Mundial de Skate

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
21/06/2026 17:15
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Rayssa Leal durante a Copa do Mundo de Skate em Roma
Rayssa Leal durante a Copa do Mundo de Skate em Roma (Foto: Divulgação/ CBSk)

De volta às competições, Rayssa Leal ficou fora do pódio da Copa do Mundo de Skate Street, em Roma. Neste domingo (21), a brasileira teve dificuldade para completar suas voltas e terminou na quinta colocação, com 142.55 pontos. A australiana Chloe Covell (177.01) ficou com o título, seguida pela japonesa Yumeka Oda (155.15) e a chinesa Chenxi Cui (152.78).

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    A competição em Roma foi a primeira de Rayssa Leal desde a lesão sofrida em março, durante o Mundial de Skate, em São Paulo. Na ocasião, a atleta sofreu uma contusão óssea no fêmur e se dedicou à recuperação nos últimos meses.

    A Copa do Mundo de Skate conta pontos para o ranking mundial e faz parte da janela classificatória para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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    Como foi a final

    Na decisão, cada skatista precisava executar três voltas e três manobras, valendo para a pontuação final a nota da melhor nota e melhor manobra. A primeira volta de Rayssa não foi perfeita, já que ela sofreu uma queda ao tentar manobra no corrimão, mas foi o bastante para garantir nota de 58.85.

    Na segunda tentativa, partiu para uma linha mais conservadora, mas também se complicou no corrimão e desistiu da volta. A decisão ficou para a terceira tentativa, mas novamente a brasileira não conseguiu completar, e terminou a fase das voltas na sexta posição.

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    Rayssa jogou tudo para a fase das manobras. Na primeira tentativa já conseguiu um 83.70, mas precisava de uma nota na casa dos 90 pontos para garantir um lugar no pódio. Ela arriscou um kickflip nas duas tentativas seguintes, mas não conseguiu concluir a manobra e terminou com somatório de 142.55 pontos.

    Atual campeã, Chloe Covell vinha fazendo uma noite perfeita. A australiana começou a competição solta, elevando o nível das manobras a cada volta até a terceira tentativa, quando garantiu nota de 86.84. Na fase de "best trick", manteve o sarrafo alto e somou mais 90.17 para confirmar o bicampeonato.

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    Rayssa Leal, durante a disputa da Copa do Mundo de Skate, em Roma
    Rayssa Leal, durante a disputa da Copa do Mundo de Skate, em Roma (Foto: Divulgação/ CBSk)

    Final masculina tem pódio 100% japonês

    Entre os homens, o Brasil foi representado por Wallace Gabriel e Giovanni Vianna, mas não houve quem conseguisse tirar os japoneses do topo. Sora Shirai (177.92), Kairi Netsuke (172.19) e Toa Sasaki (168.41) dominaram a final e faturaram, respectivamente, ouro, prata e bronze. Foi a segunda edição consecutiva em que o evento termina com o pódio repleto de atletas do país.

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