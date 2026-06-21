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Messi joga? Scaloni define mudança na escalação da Argentina na Copa do Mundo

Albiceleste faz último treino antes de encarar a Áustria

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 16:40
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Lionel Messi sorri durante treino da Argentina na Copa do Mundo
Lionel Messi sorri durante treino da Argentina na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

No último treino da Argentina, Lionel Scaloni decidiu realizar uma mudança na escalação da equipe para encarar a Áustria, pela 2ª rodada da Copa do Mundo, na segunda-feira (22). O lateral-direito Nahuel Molina assume a vaga de Gonzalo Montiel, que sofreu com um incômodo muscular durante a vitória sobre a Argélia na estreia.

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    Na sessão de domingo (21), Lionel Scaloni contou com o elenco completo no treinamento pela primeira vez desde o início da preparação para a Copa do Mundo. Inclusive, Montiel e Tagliafico, que sofreram problemas musculares nos últimos dias, voltaram a treinar com o restante do elenco.

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    Uma outra possível mudança que não está descartada é a entrada de Nico González no lugar de Thiago Almada, embora a manutenção do ex-jogador do Botafogo seja mais provável. No ataque, Lautaro Martínez mantém a titularidade, enquanto Julián Álvarez iniciará o duelo no banco de reservas.

    Com isso, a Argentina deve entrar em campo para encarar a Áustria com Dibu Martínez; Nahuel Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Almada (Nico González); Messi e Lautaro Martínez.

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    No último treino, o clima entre os jogadores da Argentina era de leveza, segundo a imprensa local. A Albiceleste inicia a Copa do Mundo com tranquilidade após a boa vitória sobre a Argélia na estreia ao contrário do que aconteceu em 2022, no Catar, em que a equipe de Scaloni iniciou a competição sendo derrotada para a Arábia Saudita por 2 a 1.

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    Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
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