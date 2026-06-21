Argentina muda rotina para encarar a Áustria na Copa do Mundo; entenda Albiceleste faz preparação especial para jogo da 2ª rodada

A comissão técnica da Argentina decidiu mudar a rotina do elenco para encarar a Áustria, pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. Nos cinco treinos de preparação, quatro sessões foram realizadas no turno da manhã, enquanto apenas uma no período da tarde.

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O objetivo da comissão era melhorar a preparação e forçar uma adaptação dos jogadores por conta do horário em que será disputado o duelo entre Argentina e Áustria. No horário dos Estados Unidos, o confronto acontecerá às 12h por conta do fuso horário de Dallas.

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Nesses últimos dias, os atletas tiveram uma noção no dia a dia do que vão encontrar nesta segunda-feira (22). O elenco precisou acordar cedo para adaptar o relógio biológico de cada jogador, além de terem tido café da manhã opcional cedo, enquanto os almoços e lanches foram realizados após os treinos.

Nesta segunda-feira (22), os jogadores da Argentina devem acordar por volta das 8h (horário local), fazer o café da manhã em seguida e deixar o hotel após a preleção com a comissão técnica aproximadamente às 10h30 (horário local). Essa situação evidencia a necessidade da mudança na preparação.

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Essa alteração não costuma ser comum devido ao forte calor nos treinos matutinos, enquanto a temperatura costuma ser mais amena nas sessões vespertinas. Além disso, os atletas que atuam na Europa estão acostumados com os treinamentos no período da tarde. No entanto, a questão do horário do jogo forçou essa mudança.

Messi durante treino da Argentina na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Veja provável time da Argentina para enfrentar a Áustria

No último treino da Argentina, Lionel Scaloni decidiu realizar uma mudança na escalação da equipe para encarar a Áustria, pela 2ª rodada da Copa do Mundo, na segunda-feira (22). O lateral-direito Nahuel Molina assume a vaga de Gonzalo Montiel, que sofreu com um incômodo muscular durante a vitória sobre a Argélia na estreia.

Uma outra possível mudança que não está descartada é a entrada de Nico González no lugar de Thiago Almada, embora a manutenção do ex-jogador do Botafogo seja mais provável. No ataque, Lautaro Martínez mantém a titularidade, enquanto Julián Álvarez iniciará o duelo no banco de reservas.

Com isso, a Argentina deve entrar em campo para encarar a Áustria com Dibu Martínez; Nahuel Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Almada (Nico González); Messi e Lautaro Martínez.

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