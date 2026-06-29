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Possíveis adversários do Brasil na Copa do Mundo reagem à vitória: 'Não prova'

Seleção virou sobre o Japão por 2 a 1

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 17:03
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Casemiro comemora gol do Brasil na Copa do Mundo
Casemiro comemora gol do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

O Brasil venceu o Japão e foi para as oitavas de final da Copa do Mundo dos Estados Unidos México e Canadá. Na tarde desta segunda-feira (29), de virada, a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti despachou os japoneses por 2 a 1. Nas redes sociais, noruegueses e costa-marfinenses reagiram à classificação brasileira.

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    • Noruega e Costa do Marfim vão se enfrentar na terça-feira (30) para definir o adversário do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo. Os noruegueses são favoritos, mas o jogo deve ser equilibrado e promete fortes emoções.

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    Confira, abaixo, a reação dos próximos adversários do Brasil no Mundial com a classificação brasileira nas redes sociais.

    ➡️Web recupera fala de jogador japonês antes de Brasil x Japão: 'E agora?'

    Brasil x Japão na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Brasil x Japão pelos 16 avos de final do Mundial (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Veja reação do adversário do Brasil na Copa do Mundo

    Tradução do norueguês, possível adversário do Brasil na Copa do Mundo: Noruega jogou bem em alguns momentos contra a França porque precisava correr atrás do placar, mas sofreu três gols em 32 minutos e perdeu por 1 a 4. Isso não prova exatamente que essa mesma equipe teria vencido o Brasil. O Brasil em um bom dia é melhor do que a Noruega em um bom dia…

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    Tradução do norueguês, possível adversário do Brasil na Copa do Mundo: O Brasil era uma potência em 98 e, até aquele momento, nunca havia perdido na fase de grupos da Copa do Mundo. O brasileiro Bebeto provocou Drillo, que estava no banco, após o gol do Brasil. A Noruega reagiu. Thorstvedt tenta intimidar os adversários. O Brasil é grande hoje, mas era muito maior em 90. A Noruega está muito melhor agora.

    Tradução do norueguês: A Noruega vai brincar com aquele time do Brasil na Copa do Mundo.

    Tradução em francês: Eu os superestimei. Mesmo fraco, o Brasil foi melhor. u aposto minha casa 🤣 (modo de falar), que o Brasil não vai bater nas oitavas o vencedor de Noruega - Costa do Marfim.

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