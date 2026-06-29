Possíveis adversários do Brasil na Copa do Mundo reagem à vitória: 'Não prova' Seleção virou sobre o Japão por 2 a 1

O Brasil venceu o Japão e foi para as oitavas de final da Copa do Mundo dos Estados Unidos México e Canadá. Na tarde desta segunda-feira (29), de virada, a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti despachou os japoneses por 2 a 1. Nas redes sociais, noruegueses e costa-marfinenses reagiram à classificação brasileira.

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Noruega e Costa do Marfim vão se enfrentar na terça-feira (30) para definir o adversário do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo. Os noruegueses são favoritos, mas o jogo deve ser equilibrado e promete fortes emoções.

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Confira, abaixo, a reação dos próximos adversários do Brasil no Mundial com a classificação brasileira nas redes sociais.

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Brasil x Japão pelos 16 avos de final do Mundial (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Veja reação do adversário do Brasil na Copa do Mundo

Nei, det blir for enkelt. Norge var gode i perioder mot Frankrike fordi de jaget kampen, men de slapp inn tre mål på 32 minutter og tapte 1–4. Det er ikke akkurat bevis på at samme lag hadde slått Brasil. Brasil på en god dag er bedre enn norge på en god dag… — Ajdin Selimovic (@AjdinSe) June 29, 2026

Tradução do norueguês, possível adversário do Brasil na Copa do Mundo: Noruega jogou bem em alguns momentos contra a França porque precisava correr atrás do placar, mas sofreu três gols em 32 minutos e perdeu por 1 a 4. Isso não prova exatamente que essa mesma equipe teria vencido o Brasil. O Brasil em um bom dia é melhor do que a Noruega em um bom dia…

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@tv2sport Brasil var enorme i 98 og hadde til dag ikke tapt i en gruppespillskap i VM. Brasils Bebeto hånet Drillo på benken etter målet til Brasil. Norge kom tilbake. Thorstvedt prøver å skremme opp folk. Brasil er store nå, men mye større i 90. Norge mye bedre nå. — frode.dyrnes.homb (@FrodeHomb) June 29, 2026

Tradução do norueguês, possível adversário do Brasil na Copa do Mundo: O Brasil era uma potência em 98 e, até aquele momento, nunca havia perdido na fase de grupos da Copa do Mundo. O brasileiro Bebeto provocou Drillo, que estava no banco, após o gol do Brasil. A Noruega reagiu. Thorstvedt tenta intimidar os adversários. O Brasil é grande hoje, mas era muito maior em 90. A Noruega está muito melhor agora.

Norge kommer til å leke med det Brasil-laget her 👑 — André 'Noruega' Østgaard (@AndreOstgaard) June 29, 2026

Tradução do norueguês: A Noruega vai brincar com aquele time do Brasil na Copa do Mundo.

Najewe vyantangaje. Je les avais surestimés .

Même faible,le Brésil a été meilleur.

Ariko rero, je parie ma maison 🤣( façon de parler), que le Brésil ne battra pas en 1/8 le vainqueur de Norvège - Côte d'ivoire 🤗 — Jean-Claude Nurwubusa (@NRJC95) June 29, 2026

Tradução em francês: Eu os superestimei. Mesmo fraco, o Brasil foi melhor. u aposto minha casa 🤣 (modo de falar), que o Brasil não vai bater nas oitavas o vencedor de Noruega - Costa do Marfim.

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