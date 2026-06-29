Rayan ganha destaque em classificação da Seleção Brasileira: 'Responsável' Atacante foi destaque de gol da vitória brasileira

O Brasil venceu o Japão por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), nos Estados Unidos, e assim, avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Diante do resultado, um dos destaques da Seleção Brasileira foi o atacante Rayan.

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Além de realizar uma partida sólida, o jogador foi um dos protagonistas do gol da vitória do Brasil. O camisa 26 foi o responsável por roubar a bola que deu origem à finalização de Gabriel Martinelli, que balançou as redes no final do confronto.

Nas redes sociais, torcedores não deixaram passar despercebida a ação de Rayan na jogada. Veja a repercussão abaixo:

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Moleque, olha como o Rayan ficou quando deu o passe pro Guimarães, fez o gol com os olhos, completamente paralisado pic.twitter.com/I369FujwML — CEBA-Tião (@tiaoevasco) June 29, 2026

A virada do Brasil que começou com a roubada de Rayan e terminou com o gol de Martinelli 🇧🇷 pic.twitter.com/NQrbBCvZjF — newscolina (@newscolina) June 29, 2026

E prós burros que estavam falando do meu Rayan por causa do primeiro tempo.



Chorem e agradeçam a ele, um dos responsáveis pela virada do Brasil.



Craque pic.twitter.com/iPGyYtMOcR — Ryan (@ryanspfc7) June 29, 2026

Obrigado, Rayan.

Obrigado, Bruno Guimarães.

Obrigado, Martinelli.



O dia que eu tiver medo de Noruega e Costa do Marfim, acaba o futebol.



Seremos hexa. pic.twitter.com/OtEObCXKMt — Maurício Mendes (@mauriciojornal_) June 29, 2026

A leitura de jogo do Rayan para roubar a bola é letal na jogada



Depois Bruno Guimarães lendo os espaços, levanta a cabeça e liga o Gabriel Martinelli que mostrou frieza na frente do Suzuki



VAMOS 🇧🇷🇧🇷pic.twitter.com/ZB9hy7Xq0d — Guilherme Lopes (@Guilopesf) June 29, 2026

Como foi Seleção Brasileira x Japão?

O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos e Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogar no erro do Brasil.

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A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não dedeixando orasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileiro. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

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Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time como um todo melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

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O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.

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