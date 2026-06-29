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Rayan ganha destaque em classificação da Seleção Brasileira: 'Responsável'

Atacante foi destaque de gol da vitória brasileira

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 17:19
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Rayan comemora classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Rayan comemora classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Brasil venceu o Japão por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), nos Estados Unidos, e assim, avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Diante do resultado, um dos destaques da Seleção Brasileira foi o atacante Rayan.

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    Além de realizar uma partida sólida, o jogador foi um dos protagonistas do gol da vitória do Brasil. O camisa 26 foi o responsável por roubar a bola que deu origem à finalização de Gabriel Martinelli, que balançou as redes no final do confronto.

    Nas redes sociais, torcedores não deixaram passar despercebida a ação de Rayan na jogada. Veja a repercussão abaixo:

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    Como foi Seleção Brasileira x Japão?

    O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogar no erro do Brasil.

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    A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não dedeixando orasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileiro. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

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    Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time como um todo melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

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    O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.

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