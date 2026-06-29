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Após classificação, Ancelotti destaca reação do Brasil e diz que confiava na virada

Treinador elogiou o poder de reação da Seleção Brasileira

PorMárcio IannaccaEnviado especial
29/06/2026 17:15
Atualizado há 2 minutos
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O técnico Carlo Ancelotti durante uma coletiva de imprensa da Seleção Brasileira com a bola da Copa do Mundo na frente
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

HOUSTON, TX (EUA) - O Brasil não teve vida fácil diante do Japão, saiu atrás do placar, mas buscou a virada nos acréscimos e garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. A vitória suada por 2 a 1 refletiu em campo a opinião do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, que disse após a classificação que era o jogo mais complexo até o momento e falou da evolução de sua equipe.

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  • O meio-campista do Japão, Kaishu Sano (nº 24), comemora após marcar o gol de abertura durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Japão, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Paul Ellis / Afp)

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    — Acho que até agora este jogo era o mais complexo, tivemos mais problemas na primeira parte para buscar oportunidades porque o Japão estava muito fechado, buscamos soluções, colocando mais cruzamentos e presença na área, acho que é uma evolução, porque se não tivemos problemas a buscar espaço no outro jogo aqui tivemos problema e solucionamos bem na segunda parte — avaliou o comandante do Brasil em entrevista coletiva.

    Para o treinador, o primeiro tempo brasileiro não foi bom como o esperado, mas o adversário também dificultou a vida do Brasil, já que jogou fechado na primeira etapa do confronto.

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    — A primeira parte era tentar ter superioridade no meio campo com os quatro, buscar jogo entre linhas, infiltrar passes para os atacantes. Não saiu porque estavam muito fechado no campo, mudamos no intervalo para colocar mais cruzamentos e entrar mais. Temos que tirar melhor o escanteio porque temos estrutura para golpear, temos que melhorar a cobrança — afirmou.

    Em relação à parte mental da Seleção Brasileira, que pareceu ter sentido o gol do Japão no primeiro tempo, Ancelotti foi questionado se será importante trabalhar mais a parte psicológica do time. Ele saiu em defesa de seus jogadores e disse que "ninguém pensava que essa equipe não iria marcar".

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    — Falamos antes da Copa desse aspecto que o futebol tem erros. Não se pode administrar não cometer erros, podemos controlar o que fazer depois de errar. Se pensávamos que não poderíamos empatar? Não, nunca. Ninguém pensava que essa equipe não iria marcar. O aspecto psicológico é importante, o sofrimento é normal, não há nada novo, sobretudo no futebol moderno, sofrimento é normal como é normal o alívio. Sempre tento lembrar que as vezes tenho que estar aqui depois de uma derrota é mais complicado — continuou Ancelotti.

    Por fim, o treinador afirmou que estava confiante no resultado que o Brasil poderia entregar nesta segunda fase da Copa do Mundo.

    — Estava confiante porque a equipe estava jogando, jogou bem até o primeiro minuto, depois encontramos dificuldades para forçar o rival que é uma equipe respeitável, muito perigosa, jogadores fortes. Não era uma equipe perdida como a primeira parte contra o Marrocos — finalizou.

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    Agora, a Seleção Brasileira espera o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h, em Dallas, nos Estados Unidos, para saber quem será o próximo adversário.

    Ancelotti aplaude jogada do Brasil na beira do campo durante a partida contra o Japão na Copa do Mundo 2026
    Ancelotti aplaude jogada do Brasil na beira do campo durante a partida contra o Japão na Copa do Mundo 2026 (Photo by Paul ELLIS / AFP)

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