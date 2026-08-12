Torcidas de Flamengo e Palmeiras reagem à saída de Memphis do Corinthians Timão anunciou que não renovará contrato do astro

A saída de Memphis Depay do Corinthians movimentou as redes sociais e rendeu brincadeiras de rivais. Após o fim do vínculo do atacante holandês com o Timão, torcedores de Flamengo e Palmeiras passaram a "pedir" a contratação do jogador pelos próprios clubes.

O anúncio do fim da passagem de Memphis pelo Corinthians gerou grande repercussão no futebol brasileiro. O atacante, que chegou ao clube em 2024, deixa o Timão após quase dois anos, em uma decisão tomada pela diretoria por questões financeiras.

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➡️Torcida do Corinthians manda recado a Memphis após saída do clube

Nas redes sociais, torcedores rubro-negros e alviverdes aproveitaram a oportunidade para brincar com a possibilidade de ver o holandês vestindo a camisa de seus times. Veja os comentários abaixo:

Memphis Depay está perto de renovar com o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Veja comentários dos rivais

Detalhes sobre a não renovação de Memphis Depay pelo Corinthians

A diretoria do Corinthians decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. A decisão se concretizou nesta terça-feira (11), após se arrastar por semanas, desde a pausa para a disputa da Copa do Mundo. Dessa forma, o atacante holandês não vestirá mais a camisa alvinegra.

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O Corinthians também relatou que entende que o processo e estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve, principalmente, por se tratar de um atleta do tamanho de Memphis.

- Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição - diz parte da nota divulgada pelo Corinthians.

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Pelo Corinthians, Memphis fez 79 jogos (62 como titular), marcou 20 gols e deu 15 assitências em duas temporadas.

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