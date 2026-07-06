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Blatter critica decisão da Fifa sobre Balogun

Ex-presidente da Fifa criticou a decisão que liberou Folarin Balogun para atuar nas oitavas da Copa do Mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
06/07/2026 11:07
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Blatter participa de coletiva de imprensa em Zurique após sua reeleição (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
Blatter usou suas redes sociais para criticar decisão da Fifa sobre Balogun (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
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Joseph Blatter critica decisão da Fifa sobre a suspensão de Folarin Balogun.
Blatter expressa preocupação com influências políticas no futebol.
A Fifa reverteu a suspensão de Balogun para as oitavas da Copa do Mundo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter, criticou a decisão da entidade de anular a suspensão do atacante Folarin Balogun, dos Estados Unidos, e questionou os rumos da principal organização do futebol mundial. A declaração ocorre após a liberação do jogador para disputar as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, mesmo depois de ter sido expulso na fase anterior.

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    Em publicação nas redes sociais, Blatter sugeriu que a decisão da Fifa sobre Balogun abre espaço para interferências políticas no futebol e utilizou a expressão em latim "Quo vadis, Fifa?" ("Para onde vai, Fifa?") para demonstrar preocupação com o futuro da entidade.

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    Segundo o ex-dirigente, cartões vermelhos devem ser revistos apenas com base nas regras, em provas e por órgãos independentes, sem influência de agentes políticos. A manifestação ocorre após a repercussão da informação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria conversado com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir a revisão da punição aplicada ao atacante norte-americano.

    A decisão da Fifa gerou grande repercussão nos bastidores da Copa do Mundo. Após a liberação de Balogun, Trump publicou uma mensagem agradecendo à entidade e afirmou que ela havia feito "o que era certo" ao reverter a suspensão do atacante.

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    • A Fifa, por sua vez, informou que utilizou o artigo 27 do Código Disciplinar para suspender os efeitos da punição por um período probatório de um ano. Assim, Balogun foi autorizado a enfrentar a Bélgica nas oitavas de final. Caso cometa uma infração semelhante nesse período, a suspensão poderá ser reativada.

    Caso Balogun amplia pressão sobre a Fifa

    A decisão da entidade provocou reações de diferentes setores do futebol. A Uefa classificou a medida como um precedente perigoso para a integridade das competições, enquanto a Federação Belga também demonstrou insatisfação com a mudança de entendimento sobre a punição do atacante.

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    Agora, as críticas de Blatter aumentam ainda mais a pressão sobre a gestão de Gianni Infantino. Embora tenha deixado a presidência da Fifa em 2015, o dirigente suíço continua sendo uma das vozes mais influentes quando o assunto envolve governança no futebol internacional.

    Entenda o caso Balogun

    Balogun foi expulso durante a vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina após um lance revisado pelo VAR. Pela regra geral da Copa do Mundo, o atacante deveria cumprir suspensão automática de uma partida.

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    Balogun em entrevista após treino dos Estados Unidos na Copa do Mundo 2026
    Enquanto a polêmica segue, Balogun se prepara para o confronto contra a Bélgica. (Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP)

    No entanto, poucas horas antes do duelo contra a Bélgica, a Comissão Disciplinar da Fifa decidiu suspender a aplicação da punição, permitindo que o jogador fosse relacionado normalmente. A medida desencadeou uma série de críticas e levantou questionamentos sobre a transparência dos critérios adotados pela entidade durante o Mundial.

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