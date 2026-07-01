Chaveamento da Copa do Mundo: jogos do fim de semana estão definidos Confrontos confirmados das oitavas de final do Mundial

Após o apito final na tarde desta quarta-feira (1), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, a Inglaterra venceu a República Democrática do Congo por 2 a 1, garantiu classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e atualizou o chaveamento do mata-mata, definindo os confrontos já confirmados para o fim de semana.

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Com a vitória, os ingleses terão pela frente o México em busca de uma vaga nas quartas de final. O vencedor do duelo seguirá vivo na disputa pelo título e enfrentará, na fase seguinte, quem avançar do confronto entre Brasil e Noruega.

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Do outro lado da chave, a França encara o Paraguai nas oitavas de final. Quem passar desse duelo enfrentará nas quartas o vencedor de Canadá e Marrocos.

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Já a Seleção Brasileira enfrentará a Noruega, que garantiu a classificação após derrotar a Costa do Marfim por 2 a 1 na última rodada da fase de grupos.

Jogos das oitavas de final já definidos

Canadá x Marrocos – 4 de julho (sábado), às 14h (de Brasília)

– 4 de julho (sábado), às 14h (de Brasília) França x Paraguai – 4 de julho (sábado), às 18h (de Brasília)

– 4 de julho (sábado), às 18h (de Brasília) Brasil x Noruega – 5 de julho (domingo), às 17h (de Brasília)

– 5 de julho (domingo), às 17h (de Brasília) México x Inglaterra – 5 de julho (domingo), às 21h (de Brasília)

Confira o chaveamento atualizado:

Chaveamento da Copa do Mundo atualizado após RD Congo e Inglaterra nesta quarta-feira (1).

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