Chaveamento da Copa do Mundo: jogos do fim de semana estão definidos
Confrontos confirmados das oitavas de final do Mundial
Após o apito final na tarde desta quarta-feira (1), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, a Inglaterra venceu a República Democrática do Congo por 2 a 1, garantiu classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e atualizou o chaveamento do mata-mata, definindo os confrontos já confirmados para o fim de semana.
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Com a vitória, os ingleses terão pela frente o México em busca de uma vaga nas quartas de final. O vencedor do duelo seguirá vivo na disputa pelo título e enfrentará, na fase seguinte, quem avançar do confronto entre Brasil e Noruega.
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Do outro lado da chave, a França encara o Paraguai nas oitavas de final. Quem passar desse duelo enfrentará nas quartas o vencedor de Canadá e Marrocos.
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Já a Seleção Brasileira enfrentará a Noruega, que garantiu a classificação após derrotar a Costa do Marfim por 2 a 1 na última rodada da fase de grupos.
Jogos das oitavas de final já definidos
- Canadá x Marrocos – 4 de julho (sábado), às 14h (de Brasília)
- França x Paraguai – 4 de julho (sábado), às 18h (de Brasília)
- Brasil x Noruega – 5 de julho (domingo), às 17h (de Brasília)
- México x Inglaterra – 5 de julho (domingo), às 21h (de Brasília)
Confira o chaveamento atualizado:
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