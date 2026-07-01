Ataque direto x volume de jogo: confira comparativo de estatísticas de Brasil e Noruega nesta Copa do Mundo
O Brasil tem sido mais seguro, mas os noruegueses tem marcado mais gols
Brasil e Noruega voltarão a se enfrentar em uma Copa do Mundo depois de quase 30 anos. Nesta edição do Mundial, as equipes viveram trajetórias distintas.
Enquanto a Seleção Brasileira tem feito uma competição mais sólida defensivamente e com volume de jogo, e já passou por dois sufocos, a equipe comandada por Haaland tem feito mais gols, mas dominado menos seus adversários.
Caminho de Brasil e Noruega nesta Copa do Mundo
A Seleção Brasileira levou um susto logo em sua estreia, com um empate em 1 a 1 com o Marrocos. Porém, nos dois jogos seguintes da fase de grupos, venceu Haiti e Escócia por 3 a 0. Na segunda fase, no entanto, o time comandado por Carlo Ancelotti foi surpreendido pelo Japão, mas garantiu a classificação para as oitavas de final com um 2 a 1 de virada.
Enquanto isso, a Noruega garantiu sua classificação para a segunda fase nas duas primeiras rodadas. Os noruegueses venceram o Iraque por 4 a 1 na estreia e, posteriormente, Senegal por 3 a 2. Na última rodada, com time reserva, perdeu para a França por 4 a 1. Assim como o Brasil, a equipe de Erling Haaland teve dificuldade na segunda fase, passando pela Costa do Marfim com um 2 a 1.
Ataque direto dos noruegueses
A seleção norueguesa tem média de 2,5 gols por partida nesta Copa do Mundo contra 2,25 do Brasil. No entanto, a Noruega tem precisado de muito menos oportunidades para balançar as redes.
Nas quatro partidas que fez até o momento, a equipe comandada pelo treinador Stale Solbakken tem precisado, em média, de 5,38 finalizações para balançar as redes e 2,63 chutes ao gol para marcar. Enquanto isso, a Seleção Brasileira precisa de 6,6 finalizações e 2,8 chutes no gol para marcar.
Outros dados que exemplificam bem como a Noruega é mais direta que o Brasil são os comparativos de posse de bola e passes. A Seleção Brasileira tem média de 51,75% de posse em seus jogos (os dados da Fifa levam em conta também o tempo que a bola está em disputa) contra 46,75% da Noruega. Além disso, o Brasil trocou 2.395 passes, com 90,40% de acerto, enquanto o time de Haaland trocou apenas 1.759 e teve aproveitamento de 86,31%.
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Volume de jogo do Brasil
Citados os dados de posse de bola e finalizações do Brasil, que são melhores que os da Noruega, a equipe de Carlo Ancelotti também tem estatísticas superiores de cruzamentos e penetrações.
Em quatro partidas, o Brasil tem média de 18,3 cruzamentos por jogo, com aproveitamento de 28,8%, enquanto os noruegueses têm menos volume, com média de 13 por partida, mas são mais assertivos, com 36,5% de aproveitamento.
A Seleção Brasileira também apresenta dados melhores de penetrações, com 70,9% de aproveitamento nas 687 tentativas. Do outro lado, a Noruega soma 616 com 65,97% de acertos.
Brasil tem defesa mais sólida que a Noruega
Outro dado favorável ao Brasil são os de gols sofridos e erros forçados. A Seleção Brasileira sofreu apenas dois gols nesta Copa do Mundo, contra Marrocos e Japão. A Noruega sofreu oito gols, sendo vazada em todas as partidas.
A defesa brasileira tem sido mais combativa que a norueguesa. Em média, o time de Carlo Ancelotti força 37 erros dos adversários, enquanto os liderados por Stale Solbakken forçam 33.
Ataques fortes dentro da área
Noruega e Brasil marcaram todos os seus gols de dentro da área nos quatro primeiros jogos da Copa do Mundo. Há, porém, grande diferença nos gols sofridos.
A Seleção Brasileira sofreu os dois gols no Mundial por finalizações de fora da área. A Noruega sofreu sete de dentro da área e um de fora.
Confira comparativo de estatísticas de Brasil e Noruega na Copa do Mundo
Gols por jogo: Brasil 2,25 x 2,5 Noruega
Finalizações para marcar: Brasil 6,6 x 5,38 Noruega
Chutes no gol por gol: Brasil 2,8 x 2,63 Noruega
Posse de bola média: Brasil 51,75% x 46,75% Noruega
Passes: Brasil 2.395 x 1.759 Noruega
Aproveitamento de passes: Brasil 90,40% x 86,31% Noruega
Cruzamentos por jogo: Brasil 18,3 x 13 Noruega
Aproveitamento de cruzamentos: Brasil 28,8% x 36,5% Noruega
Penetrações: Brasil 687 x 616 Noruega
Aproveitamento de penetrações: Brasil 70,9% x 65,97% Noruega
Gols sofridos: Brasil 2 x 8 Noruega
Erros forçados no adversário (média): Brasil 37 x 33 Noruega
Gols sofridos dentro da área: Brasil 0 x 7 Noruega
Gols sofridos fora da área: Brasil 2 x 1 Noruega
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