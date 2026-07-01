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Ataque direto x volume de jogo: confira comparativo de estatísticas de Brasil e Noruega nesta Copa do Mundo

O Brasil tem sido mais seguro, mas os noruegueses tem marcado mais gols

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
01/07/2026 17:06
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tale Solbakken lado a lado
Stale Solbakken lado a lado (Fotos: Trond Reidar Teigen/ NTB / AFP; Rafael Ribeiro/CBF)

Brasil e Noruega voltarão a se enfrentar em uma Copa do Mundo depois de quase 30 anos. Nesta edição do Mundial, as equipes viveram trajetórias distintas.

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    • Enquanto a Seleção Brasileira tem feito uma competição mais sólida defensivamente e com volume de jogo, e já passou por dois sufocos, a equipe comandada por Haaland tem feito mais gols, mas dominado menos seus adversários.

    Caminho de Brasil e Noruega nesta Copa do Mundo

    A Seleção Brasileira levou um susto logo em sua estreia, com um empate em 1 a 1 com o Marrocos. Porém, nos dois jogos seguintes da fase de grupos, venceu Haiti e Escócia por 3 a 0. Na segunda fase, no entanto, o time comandado por Carlo Ancelotti foi surpreendido pelo Japão, mas garantiu a classificação para as oitavas de final com um 2 a 1 de virada.

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    Enquanto isso, a Noruega garantiu sua classificação para a segunda fase nas duas primeiras rodadas. Os noruegueses venceram o Iraque por 4 a 1 na estreia e, posteriormente, Senegal por 3 a 2. Na última rodada, com time reserva, perdeu para a França por 4 a 1. Assim como o Brasil, a equipe de Erling Haaland teve dificuldade na segunda fase, passando pela Costa do Marfim com um 2 a 1.

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    • Ataque direto dos noruegueses

    A seleção norueguesa tem média de 2,5 gols por partida nesta Copa do Mundo contra 2,25 do Brasil. No entanto, a Noruega tem precisado de muito menos oportunidades para balançar as redes.

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    Nas quatro partidas que fez até o momento, a equipe comandada pelo treinador Stale Solbakken tem precisado, em média, de 5,38 finalizações para balançar as redes e 2,63 chutes ao gol para marcar. Enquanto isso, a Seleção Brasileira precisa de 6,6 finalizações e 2,8 chutes no gol para marcar.

    Erling Haaland se prepara antes de pique em jogo da Copa do Mundo
    Erling Haaland se prepara antes de pique em jogo da Copa do Mundo contra o Iraque (Foto: Mattia Ozbot / AFP)

    Outros dados que exemplificam bem como a Noruega é mais direta que o Brasil são os comparativos de posse de bola e passes. A Seleção Brasileira tem média de 51,75% de posse em seus jogos (os dados da Fifa levam em conta também o tempo que a bola está em disputa) contra 46,75% da Noruega. Além disso, o Brasil trocou 2.395 passes, com 90,40% de acerto, enquanto o time de Haaland trocou apenas 1.759 e teve aproveitamento de 86,31%.

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    Volume de jogo do Brasil

    Citados os dados de posse de bola e finalizações do Brasil, que são melhores que os da Noruega, a equipe de Carlo Ancelotti também tem estatísticas superiores de cruzamentos e penetrações.

    Em quatro partidas, o Brasil tem média de 18,3 cruzamentos por jogo, com aproveitamento de 28,8%, enquanto os noruegueses têm menos volume, com média de 13 por partida, mas são mais assertivos, com 36,5% de aproveitamento.

    A Seleção Brasileira também apresenta dados melhores de penetrações, com 70,9% de aproveitamento nas 687 tentativas. Do outro lado, a Noruega soma 616 com 65,97% de acertos.

    Bruno Guimarães com a camisa da Seleção
    Bruno Guimarães com a camisa da Seleção (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Brasil tem defesa mais sólida que a Noruega

    Outro dado favorável ao Brasil são os de gols sofridos e erros forçados. A Seleção Brasileira sofreu apenas dois gols nesta Copa do Mundo, contra Marrocos e Japão. A Noruega sofreu oito gols, sendo vazada em todas as partidas.

    A defesa brasileira tem sido mais combativa que a norueguesa. Em média, o time de Carlo Ancelotti força 37 erros dos adversários, enquanto os liderados por Stale Solbakken forçam 33.

    Gabriel Magalhães, Alisson, Marquinhos e Fabinho celebram vitória do Brasil
    Gabriel Magalhães, Alisson, Marquinhos e Fabinho celebram vitória do Brasil (Foto: REUTERS/Paul Childs)

    Ataques fortes dentro da área

    Noruega e Brasil marcaram todos os seus gols de dentro da área nos quatro primeiros jogos da Copa do Mundo. Há, porém, grande diferença nos gols sofridos.

    A Seleção Brasileira sofreu os dois gols no Mundial por finalizações de fora da área. A Noruega sofreu sete de dentro da área e um de fora.

    Confira comparativo de estatísticas de Brasil e Noruega na Copa do Mundo

    Gols por jogo: Brasil 2,25 x 2,5 Noruega
    Finalizações para marcar: Brasil 6,6 x 5,38 Noruega
    Chutes no gol por gol: Brasil 2,8 x 2,63 Noruega
    Posse de bola média: Brasil 51,75% x 46,75% Noruega
    Passes: Brasil 2.395 x 1.759 Noruega
    Aproveitamento de passes: Brasil 90,40% x 86,31% Noruega
    Cruzamentos por jogo: Brasil 18,3 x 13 Noruega
    Aproveitamento de cruzamentos: Brasil 28,8% x 36,5% Noruega
    Penetrações: Brasil 687 x 616 Noruega
    Aproveitamento de penetrações: Brasil 70,9% x 65,97% Noruega
    Gols sofridos: Brasil 2 x 8 Noruega
    Erros forçados no adversário (média): Brasil 37 x 33 Noruega
    Gols sofridos dentro da área: Brasil 0 x 7 Noruega
    Gols sofridos fora da área: Brasil 2 x 1 Noruega

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