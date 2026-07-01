Cafu destaca evolução do Brasil, elogia Ancelotti e fala de Neymar O lateral do penta revelou estar muito otimista com o hexa da Copa do Mundo

O pentacampeão mundial Cafu demonstrou confiança no momento vivido pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Em entrevista, o ex-lateral elogiou a evolução da equipe sob o comando de Carlo Ancelotti, projetou um duelo complicado diante da Noruega nas oitavas de final e reforçou seu otimismo em relação à conquista do hexacampeonato. Além disso, destacou a força das seleções sul-americanas no torneio e afirmou que Neymar ainda pode ser um diferencial para o Brasil.

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Para Cafu, o crescimento da Seleção ao longo da competição é um dos principais fatores que aumentam a confiança para a sequência do Mundial. O ex-capitão acredita que o Brasil chega fortalecido para enfrentar a Noruega, embora reconheça a qualidade do adversário.

— Isso é Copa do Mundo. Não tem jogo fácil, não tem vitória sem sacrifício. Os times estão muito bem montados taticamente, todos muito bem disciplinados. E o Brasil vem numa ascensão muito grande nessa competição. Está conseguindo fazer grandes jogos e grandes resultados. Vamos ter uma pedreira agora, que é a Noruega. A gente sabe que não vai enfrentar facilidade, mas o Brasil tem todas as condições de passar — afirmou o ex-jogador.

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Na visão do ex-lateral, a adaptação dos jogadores ao estilo de Carlo Ancelotti também explica a evolução apresentada pela equipe nas últimas partidas.

— A tendência natural é essa. Com o decorrer dos jogos o time vai pegando confiança, um vai confiando no outro, vai acostumando um com o outro. Isso facilita o trabalho de todo mundo dentro de campo. Agora, realmente, o esquema do Ancelotti acabou encaixando e o Brasil, a tendência agora, é fazer grandes jogos — disse o ex-lateral.

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Cafu também fez elogios ao treinador italiano e afirmou que a experiência do comandante faz diferença justamente nos momentos de maior pressão.

— O Ancelotti é essa pessoa que vocês conhecem. Ele não cede à pressão quando se fala de mudança tática dentro de campo. Ele sabe o que tem na mão, conhece o potencial de todos os jogadores e sabe o momento em que cada um pode render. Por isso que ele é o Ancelotti, que ganhou tudo por onde passou. A gente espera que ele possa, junto com o Brasil, trazer o hexacampeonato para nós — completou o campeão do mundo.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Reuters/Sam Navarro)

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Seleções sul-americanas em alta

Na avaliação de Cafu, o bom desempenho das equipes da América do Sul confirma uma previsão feita antes do início da competição. Para ele, o continente voltou a mostrar força diante das principais potências do futebol mundial.

— Há muito tempo eu falei que as seleções sul-americanas iam dar muito trabalho nessa Copa do Mundo, porque são seleções muito fortes, muito bem treinadas — afirmou Cafu.

O pentacampeão ainda destacou que outras equipes sul-americanas, além de Brasil e Argentina, também vêm fazendo uma campanha consistente.

— Eu penso que sim, não só Argentina e Brasil, mas Paraguai e Colômbia também vêm numa disputa muito grande. São seleções que estão representando muito bem o futebol sul-americano. Quem sabe a gente não leva uma das nossas seleções para chegar à final e deixar esse título novamente no nosso continente — completou.

Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Confiança no hexa e expectativa por Neymar

Conhecido pelo otimismo em relação à Seleção Brasileira, Cafu voltou a demonstrar confiança na possibilidade de o Brasil conquistar o sexto título mundial.

— Cara, eu sou o brasileiro mais otimista do mundo. Eu sou muito patriota e fiel em relação à Seleção Brasileira e ao que ela pode fazer. Sabemos que Copa do Mundo é difícil, não é uma competição fácil, mas a perspectiva é boa para o Brasil ganhar o hexa — afirmou Cafu.

O ex-capitão ainda afirmou acreditar que a equipe tem condições de disputar a final do Mundial.

— Eu tenho convicção de que o Brasil pode chegar à final da Copa do Mundo e tem condições de ganhar o hexacampeonato. Sabemos da dificuldade, mas, com todas as dificuldades, o Brasil ainda é o Brasil — completou.

Por fim, Cafu comentou a situação de Neymar. O camisa 10 ainda não entrou em campo na competição, mas, para o pentacampeão, segue sendo uma peça importante para os planos da Seleção.

— Até o momento não vimos o Neymar porque ele não teve a oportunidade de jogar. O Neymar vai ter a sua oportunidade. É um jogador importante, um jogador de peso. Sabemos que, no momento em que ele estiver dentro de campo, vai dar o máximo dele e contribuir para a Seleção Brasileira — afirmou.

Neymar ao lado de Ederson durante entrada da Seleção Brasileira para execução do hino nacional (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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