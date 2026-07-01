logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Com emoção: sete gols da segunda fase da Copa do Mundo saíram nos minutos finais

Além do Brasil, Canadá, Marrocos, Noruega, Inglaterra e Bélgica decidiram seus jogos no fim

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 20:24
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Sorridente, Tielemans corre após marcar o gol do empate da Bélgica contra Senegal na Copa do Mundo
Tielemans marcou o gol de empate da Bélgica contra Senegal aos 44 minutos do segundo tempo (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES)

A Copa do Mundo de 2026 veio para testar o coração dos torcedores. Com mais da metade dos jogos da segunda fase já disputados, sete gols da etapa inaugural do mata-mata aconteceram após os 40 minutos do segundo tempo, alterando o rumo de seleções na competição e promovendo finais emocionantes aos amantes do futebol.

continua após a publicidade
  • Jogadores da Bélgica comemoram gol contra Senegal pela Copa do Mundo

    Bélgica x Senegal: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 minutos
  • Técnico da Espanha em coletiva

    Técnico da Espanha abre o jogo sobre futuro de Yamal em decisão

    Copa do Mundo 2026
    Há 28 minutos
  • Técnico da Argentina, Scaloni põe a mão na cabeça durante treino visando o jogo contra Cabo Verde

    Argentina tem uma dúvida para enfrentar Cabo Verde na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Logo na abertura da segunda fase, Eustáquio decidiu a classificação do Canadá contra a África do Sul nos acréscimos do tempo normal, marcando o único gol do jogo. Depois, a Seleção Brasileira conquistou uma virada com o gol mais tardio desta fase do Mundial até aqui: aos 51, Gabriel Martinelli marcou 2 a 1 para o Brasil contra o Japão.

    Marrocos forçou a segunda prorrogação da Copa do Mundo com gol de Issa Diop aos 46 minutos, segurando o empate em 1 a 1 com a Holanda até os pênaltis, onde saiu com a classificação. Já a Noruega, próximo adversário do Brasil, contou com Haaland para buscar o 2 a 1 contra Costa do Marfim aos 41 do segundo tempo.

    continua após a publicidade

    ➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

  • Jogadores da Bélgica comemoram gol contra Senegal pela Copa do Mundo

    Bélgica x Senegal: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 minutos
  • Tielemans comemora com símbolo de coração com as mãos após gol na Copa do Mundo.

    Bélgica pega quem na próxima fase da Copa do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 20 minutos
  • Jogadores de Senegal reclamam com arbitragem durante confronto contra Bélgica pela Copa do Mundo

    Decisão de VAR brasileiro em Bélgica x Senegal gera debate: 'Tinha que ser'

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 minutos

    • Nesta quarta-feira (1º), foi a vez de Harry Kane aparecer e decidir pela Inglaterra, também aos 41 da segunda etapa. O atacante inglês marcou um doblete na vitória sobre a República Democrática do Congo por 2 a 1.

    Agora, a Bélgica contribui para a estatística com os gols de Lukaku (41' 2T) e Tielemans (44' 2T), que levaram a partida contra Senegal para a prorrogação. Após empate em 2 a 2 no tempo normal, Tielemans, de pênalti, voltou a marcar na reta final do tempo extra e decretou a vitória belga por 3 a 2.

    continua após a publicidade
    Contra o Japão, Martinelli de boca aberta em movimento com camisa amarela e short azul
    Gabriel Martinelli comemora gol do Brasil marcado nos finais contra o Japão pela Copa do Mundo(Foto: Paul ELLIS / AFP)

    ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    Gols marcados nos últimos minutos na segunda fase da Copa

    1. África do Sul 0 x 1 Canadá - Stephen Eustáquio (47' 2T)
    2. Brasil 2 x 1 Japão - Gabriel Martinelli (51' 2T)
    3. Holanda 1 x 1 Marrocos - Issa Diop (46' 2T)
    4. Costa do Marfim 1 x 2 Noruega - Erling Haaland (41' 2T)
    5. Inglaterra 2 x 1 RD Congo - Harry Kane (41' 2T)
    6. Bélgica 3 x 2 Senegal - Romelu Lukaku (41' 2T) e Youri Tielemans (44' 2T)

    Brasil x Noruega
    🏆 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória do Brasil contra a Noruega com odd aumentada @1.96
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jogadores da Bélgica comemoram gol contra Senegal

    Copa do Mundo 2026

    Remanescentes da 'geração ouro' da Bélgica mantêm viva esperança de título

    Há 2 minutos
    Portugal x Croácia pelos 16 avos da Copa do Mundo.

    Copa do Mundo 2026

    Portugal × Croácia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Há 28 minutos
    Lukaku comemora após gol na Copa do Mundo contra Senegal.

    Copa do Mundo 2026

    Por que Lukaku, herói da Bélgica na Copa, sabe falar português fluentemente?

    Há 34 minutos
    Lukaku comemora gol da Bélgica contra Senegal na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Bélgica conquista virada histórica no último minuto contra Senegal e avança na Copa do Mundo

    Há 36 minutos
    Romelu Lukaku celebrando o gol marcado contra a Nova Zelândia, último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo

    Copa do Mundo

    Jogo entre Bélgica e Senegal na Copa entra para a história: 'Loucura'

    Há 38 minutos
    Técnico da Argentina, Scaloni põe a mão na cabeça durante treino visando o jogo contra Cabo Verde

    Copa do Mundo 2026

    Argentina tem uma dúvida para enfrentar Cabo Verde na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Fãs de Harry Styles assistem a Inglaterra x República Democrática do Congo pela Copa do Mundo antes de show do cantor inglês

    Harry Styles exibe jogo da Inglaterra em Wembley e 'explode' com gol de Kane

    Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo

    Artilheiros da Premier League, Haaland e Igor Thiago podem se reencontrar na Copa do Mundo

    Rudi Garcia, técnico da Bélgica, na Copa do Mundo

    Atitude de técnico da Bélgica com De Bruyne e Doku gera revolta: 'Não existe'

    Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia

    Diniz revela emoção com fala de mãe de Rayan: 'Mudou a vida do meu filho'

    José Maria Neves, presidente de Cabo Verde, usando terno e óculos

    Presidente de Cabo Verde minimiza favoritismo da Argentina: '100% de chances'

    Periflados para foto, todos os jogadores da Seleção Brasileira posam vestindo camisa amarela, short azul e meião branco

    Supercomputador põe Brasil fora do Top3 de favoritos ao título; veja

    Arnaldo Cezar Coelho

    Podcast de Andréia Sadi recebe Arnaldo Cezar Coelho, que analisa a Noruega

    Vitinha em coletiva de imprensa

    Vitinha cita Diogo Jota e Cristiano Ronaldo como motivações para decisão de Portugal

    Invasão no jogo entre Bélgica e Senegal

    Copa do Mundo: Bélgica x Senegal é paralisado por invasão ao campo