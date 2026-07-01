Com emoção: sete gols da segunda fase da Copa do Mundo saíram nos minutos finais Além do Brasil, Canadá, Marrocos, Noruega, Inglaterra e Bélgica decidiram seus jogos no fim

A Copa do Mundo de 2026 veio para testar o coração dos torcedores. Com mais da metade dos jogos da segunda fase já disputados, sete gols da etapa inaugural do mata-mata aconteceram após os 40 minutos do segundo tempo, alterando o rumo de seleções na competição e promovendo finais emocionantes aos amantes do futebol.

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Logo na abertura da segunda fase, Eustáquio decidiu a classificação do Canadá contra a África do Sul nos acréscimos do tempo normal, marcando o único gol do jogo. Depois, a Seleção Brasileira conquistou uma virada com o gol mais tardio desta fase do Mundial até aqui: aos 51, Gabriel Martinelli marcou 2 a 1 para o Brasil contra o Japão.

Marrocos forçou a segunda prorrogação da Copa do Mundo com gol de Issa Diop aos 46 minutos, segurando o empate em 1 a 1 com a Holanda até os pênaltis, onde saiu com a classificação. Já a Noruega, próximo adversário do Brasil, contou com Haaland para buscar o 2 a 1 contra Costa do Marfim aos 41 do segundo tempo.

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Nesta quarta-feira (1º), foi a vez de Harry Kane aparecer e decidir pela Inglaterra, também aos 41 da segunda etapa. O atacante inglês marcou um doblete na vitória sobre a República Democrática do Congo por 2 a 1.

Agora, a Bélgica contribui para a estatística com os gols de Lukaku (41' 2T) e Tielemans (44' 2T), que levaram a partida contra Senegal para a prorrogação. Após empate em 2 a 2 no tempo normal, Tielemans, de pênalti, voltou a marcar na reta final do tempo extra e decretou a vitória belga por 3 a 2.

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Gabriel Martinelli comemora gol do Brasil marcado nos finais contra o Japão pela Copa do Mundo(Foto: Paul ELLIS / AFP)

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Gols marcados nos últimos minutos na segunda fase da Copa

África do Sul 0 x 1 Canadá - Stephen Eustáquio (47' 2T) Brasil 2 x 1 Japão - Gabriel Martinelli (51' 2T) Holanda 1 x 1 Marrocos - Issa Diop (46' 2T) Costa do Marfim 1 x 2 Noruega - Erling Haaland (41' 2T) Inglaterra 2 x 1 RD Congo - Harry Kane (41' 2T) Bélgica 3 x 2 Senegal - Romelu Lukaku (41' 2T) e Youri Tielemans (44' 2T)

Brasil x Noruega

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