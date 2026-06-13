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Fabinho revela fator importante para o Brasil ter empatado com o Marrocos

O volante entrou na segunda etapa da estreia da Seleção Brasileira

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
13/06/2026 22:00
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Fabinho em Brasil x Marrocos (Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fabinho em Brasil x Marrocos (Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Seleção Brasileira estreou na Copa do Mundo de 2026 com um empate em 1 a 1 com o Marrocos na noite deste sábado (13). Fabinho, que entrou no lugar de Casemiro no segundo tempo do jogo do Brasil, analisou que conseguir marcar mesmo jogando pior que o adversário foi importante para somar um ponto.

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    • – Nós sabíamos que era uma estreia que poderia acontecer tudo. Mas nossa expectativa com nossa equipe é sempre alta, comandar o jogo, criar oportunidades, ser o time que manda no jogo. E no primeiro tempo não foi assim. Muito também pela qualidade do Marrocos. Respeitamos eles, sabemos da qualidade deles. Mas tudo poderia acontecer, o melhor era ficar com a cabeça no lugar. Fazer o gol de empate mesmo sem estar melhor que eles foi muito importante. Depois, no segundo tempo, o jogo igualou, mas fomos melhores, criamos oportunidades. Foi um jogo bom, intenso. Mas acabou o jogo, bola para frente – disse Fabinho em entrevista à Sportv.

    ➡️Confira como foi a estreia do Brasil na Copa do Mundo

    Além disso, o camisa 17 da Seleção Brasileira destacou que o Brasil deve estar preparado para se adaptar ao que os adversários apresentarem, já focando no jogo contra o Haiti.

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    – Se você ver os jogadores marroquinos, muito bons, muita qualidade. Não são tão fortes fisicamente, tem muitos jogadores técnicos. Era natural que quisessem ficar mais com a bola, controlar o jogo, o que infelizmente foi o que aconteceu no primeiro tempo. Mas o Marrocos é um time que chegou em duas finais seguidas da Copa da África. Saem muitos jogadores bons de lá que jogam na Europa. Nós temos que nos adaptar ao que vier – disse Fabinho após Brasil x Marrocos.

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    Nem vitória, nem derrota. Em uma estreia marcada por altos e baixos, a Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira, mas Vini Jr apareceu para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

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    Ancelotti em entrevista pós Brasil 1 x 1 Marrocos
    Ancelotti em entrevista pós Brasil 1 x 1 Marrocos (Foto: Reprodução/CazéTV)

    Após sofrer com a intensidade marroquina na etapa inicial e encontrar dificuldades para criar no segundo tempo, a equipe de Carlo Ancelotti evitou a derrota, mas saiu de campo com a sensação de que poderia ter produzido mais. Agora, o Brasil volta as atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima quinta-feira (19), na Filadélfia, em partida que pode ser decisiva para os planos de classificação às oitavas de final.

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