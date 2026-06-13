Luiz Henrique é sincero sobre estreia do Brasil na Copa do Mundo: 'Quando estou de titular' Jogador entrou no segundo tempo da partida

Após o final da estreia do Brasil na Copa do Mundo contra Marrocos neste sábado (13), Luiz Henrique falou em entrevista sobre o resultado. O jogador entrou no decorrer do segundo tempo e participou de boa parte das ações da Seleção para conseguir a virada

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— Eu estava um pouco ansioso, mas depois que eu entrei na partida, dei o primeiro toque na bola, o primeiro passe, já me senti mais à vontade. Quando eu entro na partida ou quando eu estou de titular, eu quero entregar o meu amor, a minha alegria dentro de campo, os meus dribles, os meus passes ali pra ajudar nossa equipe sempre sair vitoriosa. Hoje não conseguimos, empatamos, foi importante não perder o primeiro jogo. Claro que a gente queria sair vencendo, mas não deu. A equipe do Marrocos, temos que dar um parabéns pra eles, que eles têm uma boa equipe também. Mas o mais importante é que a gente não saiu derrotado da partida de hoje agora vamos dar o seguimento para a próxima partida — declarou Luiz Henrique à "Tv Globo".

Luiz Henrique na estreia do Brasil contra Marrocos na Copa do Mundo (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Brasil empata na estreia com Marrocos

Nem vitória, nem derrota. Em uma estreia marcada por altos e baixos, a Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira, mas Vini Jr apareceu para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

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Após sofrer com a intensidade marroquina na etapa inicial e encontrar dificuldades para criar no segundo tempo, a equipe de Carlo Ancelotti evitou a derrota, mas saiu de campo com a sensação de que poderia ter produzido mais. Agora, o Brasil volta as atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima quinta-feira (19), na Filadélfia, em partida que pode ser decisiva para os planos de classificação às oitavas de final.

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