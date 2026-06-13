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Casemiro vira assunto após estreia da Seleção Brasileira: 'Ficou claro'

Volante foi titular do Brasil diante do Marrocos

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 21:38
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Casemiro, camisa 5 do Brasil, reage durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Brasil e Marrocos, no New York New Jersey Stadium (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)
Casemiro, camisa 5 do Brasil, reage durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Brasil e Marrocos, no New York New Jersey Stadium (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

A Seleção Brasileira de Casemiro entrou em campo pela primeira vez na Copa do Mundo de 2026 na noite deste sábado (13). O duelo diante do Marrocos terminou empatado por 1 a 1, e o nome do volante ficou em alta nas redes sociais.

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    • Disputando mais uma Copa pela Seleção Brasileira, Casemiro foi titular diante do Marrocos, mas foi substituído no intervalo. Fabinho, outro experiente meio-campista, entrou e deu consistência ao Brasil contra a seleção marroquina.

    ➡️ Gol perdido em Brasil x Marrocos causa revolta: 'Pelo amor de Deus'

    Nas redes sociais, o desempenho de Casemiro pela Seleção Brasileira foi muito criticado por torcedores. Veja os comentários sobre o volante abaixo:

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    Veja comentários sobre o volante

    Qual o próximo jogo da Seleção Brasileira de Casemiro

    Seleção Brasileira já tem seu próximo compromisso definido na Copa do Mundo de 2026. Os comandados de Carlo Ancelotti voltam a campo na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Haiti, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C. A partida acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

    A seleção haitiana retorna à Copa do Mundo após um longo período distante. Sua última, e única participação no torneio aconteceu em 1974. Desde então, os Granadeiros aguardaram por mais de cinco décadas para voltar ao Mundial.

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    Vini Jr. e Casemiro no treino da Seleção Brasileira
    Vini Jr. e Casemiro no treino da Seleção Brasileira (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    A equipe é considerada uma das mais frágeis tecnicamente da competição, sendo também o
    grande 'azarão' do grupo do Brasil, que ainda conta com Marrocos e Haiti. Entre os principais destaques do plantel haitiano estão o meio-campista Jean-Ricner Bellegarde, do Wolverhampton, e o atacante Wilson Isidor, do Sunderland.

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