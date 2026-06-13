Casemiro vira assunto após estreia da Seleção Brasileira: 'Ficou claro' Volante foi titular do Brasil diante do Marrocos

A Seleção Brasileira de Casemiro entrou em campo pela primeira vez na Copa do Mundo de 2026 na noite deste sábado (13). O duelo diante do Marrocos terminou empatado por 1 a 1, e o nome do volante ficou em alta nas redes sociais.

continua após a publicidade

Disputando mais uma Copa pela Seleção Brasileira, Casemiro foi titular diante do Marrocos, mas foi substituído no intervalo. Fabinho, outro experiente meio-campista, entrou e deu consistência ao Brasil contra a seleção marroquina.

➡️ Gol perdido em Brasil x Marrocos causa revolta: 'Pelo amor de Deus'

Nas redes sociais, o desempenho de Casemiro pela Seleção Brasileira foi muito criticado por torcedores. Veja os comentários sobre o volante abaixo:

continua após a publicidade

Veja comentários sobre o volante

ficou claro nesse jogo que o casemiro não pode ser titular e o raphinha não pode ser tão inquestionável assim pro ancelotti — larah (@mirandahhobbes) June 14, 2026

Acho que ficou muito claro que o Casemiro não tem a menor condição de jogar, né? — Armando Leite (@armandogleite) June 14, 2026

Nesse jogo ficou claro que o Casemiro é inferior ao Danilo nesse momento https://t.co/3iRHgRxDV9 — Andy 🔮 (@yenschaos) June 14, 2026

empate hoje pode ser muito positivo se o ancelotti conseguir tirar o que precisa dele. ficou claro que casemiro e igor thiago não podem começar. endrick precisa ter mais espaço. time morreu quando mudou pro 4-2-4. luiz henrique entrou num ritmo muito abaixo. — victor (34/45) (@victorcantarino) June 14, 2026

Qual o próximo jogo da Seleção Brasileira de Casemiro

A Seleção Brasileira já tem seu próximo compromisso definido na Copa do Mundo de 2026. Os comandados de Carlo Ancelotti voltam a campo na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Haiti, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C. A partida acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

A seleção haitiana retorna à Copa do Mundo após um longo período distante. Sua última, e única participação no torneio aconteceu em 1974. Desde então, os Granadeiros aguardaram por mais de cinco décadas para voltar ao Mundial.

continua após a publicidade

Vini Jr. e Casemiro no treino da Seleção Brasileira (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A equipe é considerada uma das mais frágeis tecnicamente da competição, sendo também o

grande 'azarão' do grupo do Brasil, que ainda conta com Marrocos e Haiti. Entre os principais destaques do plantel haitiano estão o meio-campista Jean-Ricner Bellegarde, do Wolverhampton, e o atacante Wilson Isidor, do Sunderland.

🤑 Aposte em gols de Casemiro na Seleção Brasileira! Clique e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.