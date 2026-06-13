Casemiro vira assunto após estreia da Seleção Brasileira: 'Ficou claro'
Volante foi titular do Brasil diante do Marrocos
A Seleção Brasileira de Casemiro entrou em campo pela primeira vez na Copa do Mundo de 2026 na noite deste sábado (13). O duelo diante do Marrocos terminou empatado por 1 a 1, e o nome do volante ficou em alta nas redes sociais.
Disputando mais uma Copa pela Seleção Brasileira, Casemiro foi titular diante do Marrocos, mas foi substituído no intervalo. Fabinho, outro experiente meio-campista, entrou e deu consistência ao Brasil contra a seleção marroquina.
➡️ Gol perdido em Brasil x Marrocos causa revolta: 'Pelo amor de Deus'
Nas redes sociais, o desempenho de Casemiro pela Seleção Brasileira foi muito criticado por torcedores. Veja os comentários sobre o volante abaixo:
Veja comentários sobre o volante
ficou claro nesse jogo que o casemiro não pode ser titular e o raphinha não pode ser tão inquestionável assim pro ancelotti— larah (@mirandahhobbes) June 14, 2026
Acho que ficou muito claro que o Casemiro não tem a menor condição de jogar, né?— Armando Leite (@armandogleite) June 14, 2026
Nesse jogo ficou claro que o Casemiro é inferior ao Danilo nesse momento https://t.co/3iRHgRxDV9— Andy 🔮 (@yenschaos) June 14, 2026
empate hoje pode ser muito positivo se o ancelotti conseguir tirar o que precisa dele. ficou claro que casemiro e igor thiago não podem começar. endrick precisa ter mais espaço. time morreu quando mudou pro 4-2-4. luiz henrique entrou num ritmo muito abaixo.— victor (34/45) (@victorcantarino) June 14, 2026
Qual o próximo jogo da Seleção Brasileira de Casemiro
A Seleção Brasileira já tem seu próximo compromisso definido na Copa do Mundo de 2026. Os comandados de Carlo Ancelotti voltam a campo na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Haiti, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C. A partida acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.
A seleção haitiana retorna à Copa do Mundo após um longo período distante. Sua última, e única participação no torneio aconteceu em 1974. Desde então, os Granadeiros aguardaram por mais de cinco décadas para voltar ao Mundial.
A equipe é considerada uma das mais frágeis tecnicamente da competição, sendo também o
grande 'azarão' do grupo do Brasil, que ainda conta com Marrocos e Haiti. Entre os principais destaques do plantel haitiano estão o meio-campista Jean-Ricner Bellegarde, do Wolverhampton, e o atacante Wilson Isidor, do Sunderland.
🤑 Aposte em gols de Casemiro na Seleção Brasileira! Clique e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.