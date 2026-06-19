Neymar e Endrick estão entre novos brasileiros do álbum da Copa; saiba como comprar Figurinhas de Neymar e Endrick de cinco jogadores brasileiros entram no álbum

A Panini, editora responsável pelo álbum oficial da Copa do Mundo de 2026, confirmou quais são os nomes dos cinco jogadores brasileiros que farão parte do aguardado pack de atualização do colecionável. A empresa revelou as imagens das novas figurinhas e quais são os novos nomes que estarão cromos substituindo os atletas que não foram convocados.

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Figurinhas de Endrick e Neymar no álbum da Copa (Imagem: Reprodução/Panini)

Além dos atacantes Neymar e Endrick, a lista de brasileiros que ganharam figurinhas no pacote de atualização inclui o goleiro Weverton, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o centroavante Igor Thiago.

Estes atletas entram no álbum para substituir os jogadores que, embora estivessem na versão inicial da coleção, acabaram cortados por lesão ou opção técnica. Os nomes que "saem" do álbum para dar lugar aos novos convocados são o goleiro Bento, o zagueiro Éder Militão, o meia Rodrygo e os atacantes João Pedro e Estêvão.

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É fundamental que o colecionador fique atento: as novas figurinhas não serão vendidas nos pacotes nromais, encontrados em bancas de jornal ou via delivery. A única forma de completar o álbum com os convocados oficiais é adquirindo o Pack de Atualização, que está à venda no site da Panini por R$ 119,90.

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Figurinha de Igor Thiago no álbum da Copa do Mundo. (Imagem: Reprodução/Panini)

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O pacote de atualização conta com 120 novas figurinhas, que estão organizadas em seis cartelas com 20 cromos em cada. O kit conta com os jogadores que não estiveram na primeira versão do álbum e substituem nomes que a Panini 'errou', ou seja, os jogadores que não foram convocados na lista final de cada país por lesão ou por opção técnica. O produto já está disponível para compra, mas a previsão de entrega das figurinhas físicas é para a segunda quinzena de julho.

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Figurinha do goleiro Weverton no álbum da Copa do Mundo. (Imagem: Reprodução/Panini)

Outros jogadores convocados não ganharam figurinha mesmo com a atualização. Isso acontece porque só há espaço para 18 jogadores no total. Nomes como os de Léo Pereira, Ibañez, Ederson, Danilo Santos, Danilo, Ederson (goleiro), Douglas Santos, Fabinho e Rayan não estão no item colecionável. O lateral-direito Wesley não jogará a Copa, mas foi convocado na lista final e, por isso, não há uma 6ª figurinha para substituí-lo.

Figurinha de Alex Sandro no álbum da Copa do Mundo. (Imagem: Reprodução/Panini)

Esta edição marcou o pior desempenho da editora em quatro décadas no percentual de acerto nas figurinhas da Seleção Brasileira, com apenas 72% de acerto (cinco erros na lista original). O pack de atualização também traz nomes de peso do futebol mundial, como o espanhol Pau Cubarsí e o goleiro alemão Manuel Neuer.

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