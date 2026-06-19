Marquinhos revela estratégia da Seleção Brasileira para enfrentar o Haiti Zagueiro destaca a importância do controle da partida para que o Brasil conquiste a vitória diante do Haiti pela Copa do Mundo

Antes de Brasil e Haiti entrarem em campo pela segunda rodada da fase de grupos do Grupo C da Copa do Mundo, em partida marcada para às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira (19), na Filadélfia, o zagueiro Marquinhos falou sobre o que a Seleção Brasileira precisa fazer para sair de campo com a vitória e seguir tranquilo no torneio mundial.

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O defensor do PSG é titular da equipe de Carlo Ancelotti e avisou que o Brasil está pronto para encarar o Haiti da forma em que eles entrarem em campo. E que erros que aconteceram na estreia, contra o Marrocos, não podem acontecer neste jogo.

— A gente está pronto para encarar do jeito que eles vierem. Acima de tudo, a gente tem que ter essa postura que a gente procurou ter no outro jogo e não conseguiu. A gente trabalhou para isso, para saber pressionar alto quando precisar, para saber pressionar baixo também nos momentos em que eles conseguirem sair dessa pressão — afirmou Marquinhos.

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— Vamos tentar controlar esse jogo, que é o que a gente tem que fazer, levar esse jogo para onde a gente é forte, ter o controle do jogo, da bola, principalmente nesses primeiros minutos, ter uma atitude que é muito importante também, tentar conseguir cada vez mais o nosso resultado o mais rápido possível. Então, essa atitude que a gente vai ter hoje, espero que a gente consiga isso daí — explicou o zagueiro.

Em relação ao adversário ter um time com jogadores altos e fortes em bolas paradas, Marquinhos acredita que o Brasil vai conseguir neutralizar o adversário nesses quesitos.

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— Isso aí, eu acho que cada vez mais a gente vê no jogo atualmente, na Fifa também, aqui, na Copa do Mundo, o quanto que é decisivo esse jogo de bola parada, e a gente treinou bem para conseguir tentar neutralizar o máximo possível a força que eles têm, que é uma bola parada, tem jogadores altos de força, de posição física, mas a gente sabe que a gente pode fazer dano também neles quanto a isso. Treinamos bem — finalizou Marquinhos.

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