Vídeo viral gera confusão: técnico da RD Congo já sabia da morte do pai antes de coletiva
Assessor da seleção fazia comunicado aos jornalistas, e não ao treinador
A eliminação da República Democrática do Congo para a Inglaterra, na quarta-feira, ganhou repercussão nas redes sociais por um motivo que ultrapassou o futebol. Um vídeo da entrevista coletiva de Sébastien Desabre passou a circular acompanhado de publicações afirmando que o treinador teria descoberto, naquele momento, a morte do pai. A versão, porém, é incorreta, segundo apurou a Placar.
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Desabre realmente perdeu o pai antes da partida válida pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, mas já tinha conhecimento do falecimento quando concedeu entrevista após o jogo. O momento que viralizou ocorreu no encerramento da coletiva, quando o assessor de imprensa da seleção congolesa, Jerry Kalemo, pediu a palavra para informar oficialmente os jornalistas presentes sobre o ocorrido e prestar condolências em nome da delegação.
— Gostaríamos de informar que o treinador perdeu o pai. Nossos sinceros sentimentos — disse Kalemo, em francês, antes do encerramento da entrevista.
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A declaração, que não foi traduzida para o inglês na transmissão oficial da Fifa, acabou sendo interpretada fora de contexto por parte da imprensa e das redes sociais. Como consequência, diversas publicações passaram a afirmar que Desabre havia recebido a notícia naquele instante, o que não aconteceu.
A reação do treinador, que arregalou os olhos, permaneceu em silêncio por alguns segundos, agradeceu e deixou a sala, foi associada ao suposto recebimento da notícia. No entanto, o gesto foi interpretado por veículos que verificaram o episódio como uma demonstração de desconforto pelo fato de uma informação de cunho pessoal ter sido anunciada publicamente em sua presença, logo após a eliminação da equipe. Dentro de campo, a RD Congo encerrou uma campanha histórica na Copa do Mundo. A seleção africana chegou a abrir o placar diante da Inglaterra, mas sofreu a virada por 2 a 1 e deu adeus ao torneio.
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