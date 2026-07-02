Meia da Argentina analisa Cabo Verde e elogia Messi: 'Melhor de todos os tempos' De Paul reafirma desejo pelo bicampeonato mundial

Meia da Argentina, Rodrigo de Paul analisou a equipe de Cabo Verde, que será a rival da Albiceleste na segunda fase da Copa do Mundo. O atleta do Inter Miami revelou algumas qualidades da adversária e está estudado para o próximo desafio, nesta sexta-feira (3).

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- É verdade que o grupo que deveríamos enfrentar incluía duas equipes importantes, campeãs do mundo (em referência a Espanha e Uruguai), mas isso é futebol. Cabo Verde conquistou seu lugar e nós encaramos com responsabilidade. O mais importante é como representamos a Argentina. Estudamos, assistimos a muitos vídeos. Eles defendem bem, têm jogadores rápidos e jogam recuados, com a defesa fechada. Temos que ter paciência. Quem entrar em campo, precisa estar preparado para os contra-ataques rápidos e outras coisas que não vou mencionar.

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Na sequência, De Paul também reafirmou a importância de Lionel Messi no início de trajetória da Argentina na Copa do Mundo. O camisa 10 será titular contra Cabo Verde após ter sido poupado contra a Jordânia, tendo iniciado o jogo no banco de reservas e entrado no segundo tempo.

- Sempre espero o melhor dele. É o melhor de todos os tempos. Mas o futebol não é um esporte que se joga sozinho, então a responsabilidade recai sobre todos nós para lhe dar as ferramentas necessárias para fazer o que ele sabe fazer de melhor. Quando isso acontece, o nível dele é o mais alto de todos. Além do que ele vem fazendo, a equipe também vem jogando bem e lhe dando as ferramentas para brilhar.

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Nesta sexta-feira (3), Argentina e Cabo Verde se enfrentam às 19h (de Brasília) em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. O classificado enfrentará o vencedor do jogo entre Austrália e Egito.

Veja outras respostas de De Paul, meia da Argentina

Importância do meio de campo

Toda equipe tem seus altos e baixos; o meio-campo não decide as partidas, mas pode direcioná-las para um lado ou para o outro. Como base, temos uma forma de jogar e tentamos não abandonar essa ideia, mas sempre há espaço para nos adaptarmos às táticas exigidas pelo adversário.

Luta por novo título da Copa do Mundo

- Temos o mesmo desejo de alcançar o mesmo objetivo que tínhamos no Catar: se não acontecer, a decepção será a mesma; e se acontecer, a felicidade será igualmente grande. Mas é verdade que ser campeão mundial pelo menos nos torna mais experientes e maduros, entendendo que a felicidade é passageira, tudo passa, a vida continua. Levamos isso com a seriedade que merece, com a responsabilidade que merece, mas também reconhecendo que há mais na vida do que futebol.

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