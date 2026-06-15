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Torcedores da Argentina com vistos negados ganham TVs para assistir à Copa

Empresa faz ação para minimizar prejuízo dos fãs

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 16:28
Atualizado há 1 minutos
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Torcedores da Argentina se concentram em Kansas antes da estreia na Copa do Mundo
Torcedores da Argentina se concentram em Kansas antes da estreia na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Torcedores da Argentina que tiveram o visto negado para irem aos Estados Unidos ganharam aparelhos de TV para acompanhar a Copa do Mundo, em casa. A empresa responsável pela campanha informou que as 100 primeiras pessoas que comprovassem a "barração" receberiam o prêmio de consolação.

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    - Negaram meu visto. Fui tirar o visto porque todos achamos que pode ser a última Copa do Messi. Muito triste por não poder vê-lo, mas enfim, estou indo embora com um presente e a verdade é que estou muito feliz por isso.

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    Apesar dos vistos negados, a Argentina contará com um grande apoio de torcedores durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos. A expectativa é de casa cheia para a estreia contra a Argélia, mas muitos fãs se concentram na Flórida, onde a Albiceleste pode atuar caso avance ao mata-mata na liderança do Grupo J da Copa do Mundo.

    Argentina se prepara para a estreia na Copa do Mundo

    Lionel Scaloni testou duas formações para a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia, na terça-feira (16), segundo o "TyC Sports". Em momentos distintos, o treinador fez trabalhos com linhas de quatro e cinco defensores em busca do time ideal.

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    1ª opção:
    Dibu Martínez; Montiel, Romero (Facundo Medina), Otamendi, Lisandro Martínez; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi e Lautaro Martínez.

    2ª opção:
    Dibu Martínez; Simeone, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez, Nico González; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister; Lionel Messi e Lautaro Martínez    .

    Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo
    Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

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