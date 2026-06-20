A Romário, Rayan revela nervosismo antes de estreia na Copa: 'Perna tremendo' Jovem atacante entrou ainda no primeiro tempo de Brasil x Haiti

A vitória do Brasil sobre o Haiti por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (19), marcou um capítulo especial na carreira de Rayan. O jogador de 19 anos fez sua primeira partida na Copa do Mundo pela Seleção Brasileira e foi sincero ao falar sobre o sentimento de estar em campo.

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Aos 39 minutos do primeiro tempo, Raphinha sentiu uma lesão e precisou ser substituído. Rayan furou a fila de concorrentes como Luiz Henrique e Endrick, fez sua estreia na Copa do Mundo e ajudou o Brasil a vencer o Haiti.

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Após a partida, o jovem revelado pelo Vasco da Gama foi entrevistado por Romário, lendário atacante do Cruz-Maltino e da Seleção Brasileira. Perguntado sobre a sensação de estrear em uma Copa do Mundo, Rayan admitiu a ansiedade.

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- Rapaz, eu estava meio ansioso, mas depois o peso sai. Eu estava com a perna tremendo, mas depois que toca a primeira vez na bola o peso sai. Estrear com essa vitória foi maravilhoso, quero agradecer por isso, e agora é seguir trabalhando - respondeu Rayan, à Romário, na CazéTV.

Rayan estreou em Brasil x Haiti (Foto: Sebastiao Moreira/Folhapress)

Rayan e Endrick entram para lista histórica da Seleção Brasileira em Copas do Mundo

Rayan e Endrick escreveram mais um importante capítulo com camisa da Seleção Brasileira. Nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, a jovem dupla fez a estreia em Copa do Mundo contra o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C. Cria do Vasco, Rayan entrou para a história como o sexto jogador mais jovem a atuar pelo Brasil em Mundiais.

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O camisa 26 foi acionado ainda no primeiro tempo após a lesão de Raphinha, que sentiu um incômodo muscular e precisou deixar o gramado. Com 19 anos, 10 meses e 17 dias, Rayan ultrapassou Kaká na lista dos brasileiros mais jovens a estrear em Copas do Mundo.