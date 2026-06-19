Surfista? Ítalo Ferreira mandou recado a Matheus Cunha antes de Brasil x Haiti Jogador foi autor de dois gols na vitória da Seleção

Matheus Cunha foi um dos grandes nomes da Seleção Brasileira na vitória contra o Haiti na Copa do Mundo. O jogador do Manchester United, que fez um grande primeiro tempo e marcou dois gols da vitória do Brasil, recebeu um recado do campeão mundial de surf, Ítalo Ferreira antes da partida.

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➡️Atuação de Matheus Cunha contra o Haiti agita as redes: 'Está acontecendo'

Em entrevista para a Globo antes do confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial, o surfista fez uma previsão para a exibição do amigo e quase acertou. Além disso, prometeu um patrocínio de pranchas ao camisa 9.

— Nosso parceiro, Cunha. Acho que ele marca um gol e dá uma assistência. Aí, Cunha, se você fizer, eu patrocino as pranchas pelo resto do ano — disse Ítalo Ferreira.

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Matheus Cunha comemora gol do Brasil contra o Haiti na Copa do Mundo com gestos de surf (Foto: DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)<br>

Entenda a comemoração de Matheus Cunha nos gols do Brasil sobre o Haiti pela Copa

Os gols de Matheus Cunha na vitória parcial do Brasil sobre o Haiti, nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada da Copa do Mundo, chamaram a atenção não apenas pela importância no placar, mas também pela comemoração: uma assinatura do atacante do Manchester United. Após balançar as redes, o camisa 9 simulou movimentos de surfe, repetindo um gesto que carrega um significado especial em sua trajetória pessoal.

Longe dos gramados, Cunha mantém uma forte ligação com o esporte que entrou em sua vida durante um período de férias e acabou se transformando em um dos seus principais hobbies. A celebração surgiu como uma forma de unir duas paixões: o futebol e o surfe.

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Em entrevistas anteriores, o atacante explicou que a ideia nasceu de brincadeiras com amigos no Brasil, que costumavam comentar sobre sua técnica na prancha.

— Para ser honesto, agora eu melhorei um pouco minha comemoração. Meus amigos no Brasil sempre dizem: "Você precisa remar um pouco mais para surfar e se levantar na prancha". É parte da minha vida. Para mostrar a todos o quão feliz eu fico jogando futebol e surfando, eu tenho que fazer isso — afirmou.

A relação de Matheus Cunha com o surfe começou em uma viagem a Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, um dos principais polos da modalidade no país. Foi lá que o paraibano teve contato com surfistas profissionais e passou a praticar o esporte com frequência. Entre as amizades construídas nesse universo está a de Ítalo Ferreira, com quem mantém contato constante.

Mesmo atuando na Inglaterra, o atacante faz questão de preservar o hábito. Sempre que encontra espaço na agenda, busca praticar em centros de ondas artificiais, como os existentes na região de Bristol, utilizando o surfe como uma forma de relaxamento e recuperação mental.

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— O surfe apareceu na minha vida em um momento de lazer e descanso. Desde então tomei gosto pelo esporte e procuro sempre praticar nos meus momentos de lazer — destacou o jogador.

Cunha também ressalta que a modalidade funciona como uma válvula de escape para a rotina intensa do futebol profissional.

— Hoje posso dizer que faz parte da minha vida e do meu dia a dia. É um hobby e uma maneira de me desligar da rotina pesada que tenho como jogador de futebol. Recarrega as minhas energias — completou.

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