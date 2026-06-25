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Em qual setor o Brasil ainda precisa melhorar na Copa do Mundo? Vote

Brasil venceu a Escócia e garantiu a classificação em primeiro do Grupo C na Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 15:17
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Jogadores do banco de reservas da Seleção Brasileira comemoram gol de Vini Jr em Brasil x Escócia
Jogadores do banco de reservas da Seleção Brasileira comemoram gol de Vini Jr em Brasil x Escócia (Foto: Michael Reaves/Getty Images via AFP)

A Seleção Brasileira chega embalada para a fase mata-mata da Copa do Mundo. Após empatar com o Marrocos na estreia por 1 a 1, o time de Carlo Ancelotti emplacou duas vitórias convincentes: 3 a 0 sobre o Haiti e 3 a 0 sobre a Escócia. Com sete pontos, o Brasil terminou na liderança do Grupo C e garantiu vaga nos 16 avos de final, onde enfrentará o segundo colocado do Grupo F (Holanda, Japão ou Suécia) na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília).

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    Apesar da campanha invicta e dos bons números, muitos torcedores acreditam que a Seleção ainda pode evoluir em alguns aspectos para aumentar as chances de conquistar o tão sonhado hexacampeonato.

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    Ficha técnica Brasil x Escócia

    Brasil 3 x 0 Escócia
    Copa do Mundo - Grupo C - 3ª rodada

    📅 Data e hora: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)
    🥅 Gols: Vini Jr (7'/1ºT), Vini Jr (48'/1ºT); Matheus Cunha (15'/2ºT)
    🟨 Cartões amarelos: Danilo e Fabinho (Brasil); Christie (Escócia)
    🏟️ Público: 64.478 presentes
    🧑‍⚖️ Árbitro: Cesar Ramos (MEX), auxiliado por Alberto Morin (MEX) e Marco Bisguerra (MEX).

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    Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil
    Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil contra a Escócia (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

    BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
    Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli); Rayan (Endrick), Vini Jr e Matheus Cunha (Neymar).

    ESCÓCIA (Técnico: Steve Clarke)
    Gunn, Patterson (Ralston), McKenna, Hendry e Robertson (Tierney); Ferguson, Mclean, Gannon-Doak (Christie) e McGinn (Curtis); McTominay e Shankland (Adams).

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