Dunga afirma que Ancelotti teve 'tranquilidade maior' ao assumir o Brasil Ex-capitão do tetra também elogiou o trabalho do treinador com a Seleção

Capitão da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1994 e ex-treinador da equipe nacional, Dunga avaliou positivamente o início do trabalho de Carlo Ancelotti no comando do Brasil. Em entrevista, o ex-volante afirmou que o italiano tem conseguido resultados e destacou que recebeu um ambiente de maior apoio aos técnicos estrangerios do que os brasileiros costumam encontrar.

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- O trabalho está bom. Está conseguindo os resultados. Cobrança sempre vai ter. Ele, talvez diferente de nós brasileiros, teve uma tranquilidade maior, um apoio maior. Mas está fazendo um bom trabalho - afirmou.

Dunga também ressaltou que a expectativa em torno da Seleção será sempre elevada.

- Todos nós temos que torcer para o Brasil voltar a ser campeão novamente. Faz tempo que a gente não é campeão. Mas esse é o Brasil, a gente quer sempre mais.

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Confira outros tópicos da entrevista de Dunga

Defesa de Casemiro

O ex-técnico também saiu em defesa de Casemiro, alvo de críticas durante a competição. Para Dunga, o volante voltou a render quando passou a exercer sua função tradicional em campo.

- Ele quis correr com a bola e quis fazer uma função que não é dele. No momento que ele retornou a fazer a função dele, que é "leão de chácara" na frente da área, controlar o jogo, dar o equilíbrio, tudo, ele voltou a ter o jogo que ele teve. Aí as pessoas fazem uma comparação do primeiro, do segundo e continuam criticando. Mas nos outros dois jogos ele foi bem. Se posicionou bem, teve boa marcação, deu equilíbrio pro time. Então isso tem que observar.

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Marquinhos com DNA de campeão

Ao comentar a liderança de Marquinhos, capitão da Seleção, Dunga afirmou que cada geração exige um perfil diferente de liderança, mas destacou o histórico vencedor do zagueiro.

- Eu acredito muito no DNA de campeão. Se o cara é campeão por onde passa, é sinal que ele tem condições de ser capitão.

Marquinhos na partida entre Brasil e Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

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Alerta para o Japão

Sobre o duelo contra o Japão, Dunga lembrou a evolução da seleção asiática e pregou respeito ao adversário.

- A evolução do Japão é nítida. Eu nunca tive um jogo fácil na Seleção. Quando os caras jogam contra o Brasil, eles querem ganhar. Para nós, brasileiros, é bom. Quem quiser jogar contra o Brasil aberto, de igual para igual, vai ter dificuldade.

Crítica ao futebol atual

Durante a entrevista, Dunga também fez uma crítica ao futebol atual e ao excesso de equipes tentando sair jogando desde a defesa.

- O futebol está num modismo. Todo mundo quer sair jogando. Mas você tem jogador para isso? O cara tem que saber que material tem na mão e tentar usar.

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Estrutura da Seleção evoluiu

Ao comparar a preparação da Copa de 1994 com a atual, o capitão do tetracampeonato destacou a evolução da estrutura oferecida pela CBF.

- Na nossa época não tinha vitamina. Nem Gatorade tinha. Isotônico, não tinha nada. O nosso chefe de cozinha era pedreiro na Granja Comary.

Apesar dos avanços tecnológicos, ele acredita que o fator mental continua sendo decisivo.

- A tecnologia veio para ajudar. Mas é muito uma questão mental. Não importa as dificuldades que vai encontrar. Você tem que superar. Não tem como voltar, não tem como olhar para trás, não tem desculpa. Difícil vai ser sempre.