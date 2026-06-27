Parreira passa por cirurgia após complicações durante internação Ex-treinador da Seleção Brasileira está internado na UTI desde 16 de junho

Carlos Alberto Parreira será submetido a uma cirurgia nas vias aéreas na tarde deste sábado (27), no Hospital Samaritano Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ex-treinador da Seleção Brasileira, de 83 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o último dia 16 de junho, em tratamento de uma inflamação pulmonar.

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De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, Parreira apresentou complicações clínicas durante a internação, precisou ser sedado e voltou a respirar com auxílio de aparelhos. Apesar do quadro, a unidade informou que o paciente permanece estável.

O procedimento será realizado na via aérea superior e faz parte da conduta médica adotada pela equipe responsável pelo tratamento.

Em nota, o Hospital Samaritano Barra informou que "o paciente apresentou complicações clínicas e será submetido a um procedimento cirúrgico na via aérea superior". A unidade também destacou que, no momento, Parreira permanece estável, mas não há previsão de alta da UTI.

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Carlos Alberto Parreira era o técnico da Seleção Brasileira

Parreira enfrenta linfoma de Hodgkin

Aos 83 anos, Parreira trata um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O diagnóstico foi divulgado pelo próprio treinador em 2022, quando iniciou o tratamento da doença.

Um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro, Parreira comandou a Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, encerrando um jejum de 24 anos sem títulos mundiais. Ao longo da carreira, participou de seis edições do Mundial como treinador e também integrou comissões técnicas em outras campanhas da Seleção.