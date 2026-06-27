Zico faz alerta ao Brasil antes de duelo contra o Japão na Copa do Mundo Ídolo do Flamengo e ex-técnico da seleção japonesa destaca os cuidados que o Brasil deve ter

Maior ídolo da história do Flamengo e um dos brasileiros que mais marcaram o futebol japonês, Zico conhece como poucos o adversário da Seleção Brasileira na Segunda Fase da Copa do Mundo. Antes do confronto desta segunda-feira (29), o Galinho fez um alerta sobre as principais características do Japão e afirmou que o Brasil precisará estar atento para garantir a classificação, principalmente pela intensidade dos japoneses.

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— É um jogo em que os dois times propõem jogo. O Brasil precisa ter cuidado com a velocidade e a movimentação deles, porque não param. Contra a Escócia isso ficou claro, e diante de Marrocos o Brasil teve dificuldades para acompanhar esse tipo de movimentação. Em alguns momentos, os jogadores estavam perdidos no posicionamento — disse Zico, em entrevista "B.A.R.C.A.S.T", sobre o Japão, adversário do Brasil na Copa do Mundo.

Zico elogia evolução da Seleção Brasileira

Apesar das dificuldades apresentadas na estreia diante de Marrocos, Zico acredita que o técnico Carlo Ancelotti conseguiu encontrar a formação ideal para o Brasil durante a fase de grupos. Para o Galinho, a sequência de vitórias ajudou a equipe a ganhar confiança para o mata-mata.

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— Ainda bem que o Brasil cresceu nos dois últimos jogos e definiu o time. Contra Marrocos, que é uma das melhores seleções da Copa, o Ancelotti ainda buscava a melhor formação. No segundo tempo ele encontrou esse caminho, repetiu a base diante do Haiti e fez poucas mudanças depois. Quando a equipe joga junta, vence e faz gols, ganha confiança — afirmou.

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Ex-técnico do Japão destaca crescimento da seleção asiática

A opinião de Zico tem peso por sua longa ligação com o futebol japonês. Além de ter atuado no país, o ex-jogador comandou a seleção entre 2002 e 2006, período em que conquistou a Copa da Ásia de 2004 e classificou o Japão para a Copa do Mundo de 2006.

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Naquele Mundial, Brasil e Japão se enfrentaram pela primeira vez em Copas do Mundo. A Seleção Brasileira venceu por 4 a 1, ainda na fase de grupos. Segundo Zico, porém, o cenário mudou bastante desde então.

— O Japão hoje é diferente. É bom estar atento. Antes, eles tinham muita dificuldade para enfrentar seleções sul-americanas e africanas. Quando eu era treinador, fiz questão de buscar amistosos contra essas equipes justamente para acelerar essa evolução — concluiu.