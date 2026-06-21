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Dos possíveis adversários do Brasil, qual prefere enfrentar na próxima fase?

Veja quais as três seleções mais votadas pelos leitores do Lance! para enfrentar o Brasil na Copa do Mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
21/06/2026 20:14
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Neymar e Carlos Ancelotti em treinamento da Seleção Brasileira antes de duelo contra a Escócia
Ancelotti e Neymar durante treino da Seleção Brasileiro (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A definição dos confrontos da fase de mata-mata da Copa do Mundo começa ter uma definição, e a Seleção Brasileira, que tem sua vaga encaminhada, já observa atentamente os possíveis adversários que podem surgir no caminho a partir dos 16 avos de final.

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    Na enquate feita pelo Lance! neste domingo (21), os brasileiros tiveram a opção de voltar em seis seleções, que são possíveis rivais do Brasil na próxima fase eliminatória: Holanda, Japão, Suécia, Alemanha, México e França.

    Destes, os três mais votados (veja mais abaixo os resultados) foram Suécia, com 34% dos votos, seguida por Japão, com 25%, e, por fim, Holanda, com 14% das escolhas. As três equipes menos votadas foram Alemanha (11%), México (9%) e França (8%).

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    Os dois primeiros colocados do Grupo C, chave do Brasil, enfrentarão os dois classificados do Grupo F, formado por Holanda, Suécia, Japão e Tunísia, que já está eliminada. Se a fase de grupos terminasse neste momento, o Brasil, atual líder do Grupo C, teria pela frente o Japão, segundo colocado do Grupo F.

    Apesar disso, Holanda e Japão somam quatro pontos cada um e, portanto, a ordem da classificação ainda segue aberta. As seleções empataram no confronto direto e venceram seus compromissos da segunda rodada.

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    Já os holandeses aplicaram uma goleada por 5 a 1 sobre a Suécia, enquanto os japoneses derrotaram a Tunísia por 4 a 0. Com isso, os critérios de desempate podem ser decisivos para definir quem avançará em primeiro lugar.

    Se o Brasil terminar em terceiro lugar na fase de grupos, ele só avançará se estiver entre os oito melhores terceiros colocados da competição. A projeção fica mais complexa, já que a posição no mata-mata dependerá de quais grupos sairão os outros melhores terceiros.

    Nesse cenário, o chaveamento não é fixo, já que os adversários nos 16 avos de final sairão de um cruzamento definido pela Fifa envolvendo os líderes dos Grupos A, D, E, G, I, K ou L. Ou seja, há chance de enfrentar Alemanha, México ou França.

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    Suécia

    A Seleção Sueca tem uma vitória e uma derrota até agora, e ocupa a terceira posição do Grupo F, com três pontos. A chave é ainda muito aberta, já que Holanda e Japão têm um ponto a mais e tudo pode mudar na rodada final, quando a Suécia vai encarar justamente o Japão.

    Japão

    Segundo colocado pelo critério de desemparte da Copa do Mundo, precisa vencer a Suécia para tentar disputar o primeiro lugar da chave com a Holanda, que enfrenta a eliminada Tunísia na última rodada. Caso perca, cairá para o terceiro lugar do grupo e tentará a classificação entre os oito melhores terceiros.

    Holanda

    Também no mesmo grupo F, a Holanda neste momento está à frente do Japão justamente pelo critério de desempate. Diante da lanterna Tunísia, que não pontuou neste Mundial, os holandeses vivem a expectativa de continuarem em primeiro lugar.

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