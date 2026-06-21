Paquetá comenta retorno de Neymar, amizade com Vini e projeta Brasil x Escócia Camisa 10 da Seleção Brasileira deve estar disponível em Brasil x Escócia

Após uma manhã dedicada a treinamentos no CT Columbia Park, Lucas Paquetá se reuniu com a imprensa para conceder a entrevista coletiva deste domingo (21). Assunto mais comentado nas últimas semanas, o retorno de Neymar ganhou destaque entre as perguntas. Paquetá garantiu que o clima de entusiasmo domina a Seleção com a volta do camisa 10.

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— Estamos todos felizes com a volta dele (Neymar). É um cara importante para a nossa Seleção e tem uma história linda aqui. Estamos felizes por ele, pela volta dele e esperamos que ele possa estar em campo o quanto antes nos ajudando.

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A vitória da Seleção Brasileira contra o Haiti, em que Paquetá foi um dos destaques do jogo, a lesão de Raphinha e a projeção do próximo confronto contra a Escócia foram alguns dos assuntos abordados no encontro com os jornalistas. Confira as respostas da coletiva:

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Outras respostas da coletiva de Paquetá

🗣️Amizade com Vini Jr

— Eu e o Vini temos uma amizade muito bonita, de muito tempo. Eu vi o Vini ainda muito novinho. A gente criou esse laço desde a época de Flamengo. A gente se sente muito feliz de estar junto, independente de estar na seleção ou torcendo de longe. É um cara que eu admiro muito, tenho um respeito enorme. Sem dúvida alguma, estar com ele aqui na seleção e estar vivendo mais uma Copa do Mundo é especial demais para nós.

🗣️Projeção de duelo contra a Escócia

— Todas as equipes da Copa são equipes que você deve respeitar, estudar e se preparar para enfrentar. A gente tem muito respeito, mas sabendo que temos que colocar em prática nosso jogo e alcançar nosso objetivo que é vencer.

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🗣️️ Substituiria Raphinha?

— Sempre me coloco à disposição para ajudar, fazer meu melhor. Essa felizmente não é uma pergunta que preciso responder, é uma dúvida para o professor. Mas, independentemente de quem for substituí-lo, está todo mundo preparado para entrar e fazer seu melhor.

➡️ Quem deve substituir Raphinha no ataque do Brasil? VOTE!

Lucas Paquetá durante entrevisa coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

➡️ Neymar dá sinal claro sobre seu momento em treino da Seleção Brasileira

🗣️Análise do duelo contra o Haiti

— Acho que fizemos um bom jogo, dentro da nossa expectativa de melhorar a qualidade técnica e jogo com bola. Construímos uma vitória boa, é um jogo que traz confiança para a gente seguir crescendo na competição.

➡️ Atualmente em 1º lugar do grupo, quem o Brasil enfrentaria no mata-mata da Copa?

Brasil faz treino sem sete titulares

A Seleção Brasileira fez neste domingo (21), o primeiro treino em preparação para o jogo com a Escócia, na próxima quarta-feira (24), em Miami. A atividade, porém, não contou em sua totalidade com sete dos titulares de Carlo Ancelotti, que fizeram trabalho mais leve, regenerativo, por controle de carga.

Durante os 15 minutos que a imprensa teve acesso, não foram a campo os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, os laterais Danilo e Douglas Santos, os volantes Casemiro e Bruno Guimarães, e o atacante Matheus Cunha.

Neymar, por sua vez, treinou normalmente com o restante do grupo. Bem à vontade, ele conversou animadamente com Paquetá e Vini Jr. antes de começar o aquecimento dos jogadores.