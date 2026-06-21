logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Neymar volta aos treinos da Seleção e torcedores reagem: 'Com ele é'

Camisa 10 deve ser relacionado para o jogo contra a Escócia

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 15:40
Favorite o Lance! no Google
Neymar treinou normalmente com o grupo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Neymar treinou normalmente com o grupo da Seleção Brasileira (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)

Neste domingo (21), Neymar voltou aos treinos com o elenco da Seleção Brasileira na preparação para o duelo contra a Escócia na Copa do Mundo e animou alguns torcedores. O camisa 10 participou normalmente das atividades com o restante do plantel de Carlo Ancelotti no treinamento em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade
  • Neymar e Vini Jr conversam durante treino da Seleção nos EUA

    Neymar dá sinal claro sobre seu momento em treino da Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora
  • Neymar e Carlos Ancelotti em treinamento da Seleção Brasileira antes de duelo contra a Escócia

    Brasil faz treino sem sete titulares, mas com Neymar em campo

    Seleção Brasileira
    Há 2 horas

    • ➡️Neymar dá sinal claro sobre seu momento em treino da Seleção Brasileira

    Neymar ainda não havia treinado com o grupo de maneira integral e trabalhava sob restrições por conta da lesão na panturrilha. O atleta, que sentiu o problema físico no jogo entre Santos e Coritiba, no dia 24 de maio, deve ser relacionado para o duelo contra a Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

    Confira a reação de alguns torcedores:

    Neymar chuta a bola em atividade durante o treino da Seleção Brasileira nos EUA durante preparação na Copa do Mundo
    Neymar treinou junto com o grupo da Seleção Brasileira (Foto: Nelson Terme / CBF)

    Brasil faz treino sem sete titulares, mas com Neymar em campo

    MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Seleção Brasileira fez, no fim da manhã deste domingo (21), o primeiro treino em preparação para o jogo do Brasil com a Escócia, na próxima quarta-feira (24), em Miami. A atividade, porém, não contou em sua totalidade com sete dos titulares de Carlo Ancelotti, que fizeram trabalho mais leve, regenerativo, por controle de carga.

    continua após a publicidade

    Neymar, por sua vez, treinou normalmente com o restante do grupo. Bem à vontade, ele conversou animadamente com Paquetá e Vini Jr antes de começar o aquecimento dos jogadores.

    ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Durante os 15 minutos que a imprensa teve acesso, não foram a campo os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, os laterais Danilo e Douglas Santos, os volantes Casemiro e Bruno Guimarães, e o atacante Matheus Cunha. Segundo a assessoria da Seleção, alguns deles acompanharam a atividade na sequência, mas em separado.

    continua após a publicidade

    O atacante Raphinha, que está com lesão no músculo posterior da coxa direita, não foi visto pela imprensa, mas foi ao CT. Ele está em tratamento intensivo para tentar voltar a ficar à disposição da Seleção ainda nesta Copa do Mundo.

    Neymar e Vini Jr conversam durante treino do Brasil (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe as principais notícias do Brasil na Copa do Mundo

    Além do treino deste domingo, Carlo Ancelotti irá comandar mais duas atividades completas até terça-feira (23) no CT do Brasil em Morristown. A delegação viajará à tarde para Miami, onde irá no dia seguinte irá encarar a Escócia pelo terceiro jogo do Grupo C na Copa do Mundo.

    A Seleção precisa vencer a Escócia para buscar a primeira colocação da chave, o que dará vantagem logística para a sequência do Mundial. Com quatro pontos, o Brasil lidera o grupo, mas divide a posição com o Marrocos. Assim, além do resultado, precisa garantir saldo de gols melhor do que os marroquinos, que enfrentam o Haiti no mesmo horário.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Raphael Claus em Espanha x Arábia na Copa do Mundo (Foto:Reuters/Brett Davis/Folhapress)
    Fora de CampoAtitude de Raphael Claus na Copa do Mundo viraliza: 'Nunca será'Há 19 minutos
    elenco frança treino treinamento
    Copa do MundoDupla de ataque da França chega ao treino em 'carona inusitada' e viraliza na webHá 20 minutos
    Raphael CLaus foi o juiz em Espanha x Arábia na Copa do Mundo
    Fora de CampoAtuação de Raphael Claus em Espanha x Arábia Saudita repercute: 'Justo na vez'Há 33 minutos
    Tim Wiese. (X/Reprodução)
    Copa do MundoEnsaio fotográfico da Alemanha antes da Copa de 2010 volta a viralizarHá 1 hora
    Copa do MundoApós jogo da Seleção, jogadores do Brasil folgam; veja o que fizeramHá 2 horas
    Espanha ficou abaixo na estreia da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
    EspanhaFifa define arbitragem brasileira para confronto entre Espanha e Arábia SauditaHá 4 horas

    Mais LANCE!

    Entenda porque não foi gol do Japão em bola que foi salva de dentro da meta
    julian nagelsmann treinador técnico alemanha
    Relógio de técnico da Alemanha em jogo da Copa do Mundo custa R$ 68 mil
    Rei da Holanda, Willem-Alexander, elogia Memphis Depay após goleada sobre a Suécia (Foto: Divulgação/Holanda)
    Rei da Holanda elogia Memphis após goleada sobre a Suécia: 'Maravilhoso'
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Vozinha só perde para dois clubes do Brasileirão em ranking de seguidores nas redes
    Raphinha sofreu nova lesão e é desfalque da Seleção Brasileira (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
    Torcedores apontam substituto ideal de Raphinha na Seleção Brasileira
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Jornalista detona trabalho de Ancelotti a frente da Seleção Brasileira: 'Decepcionante'
    Lucas Paquetá Seleção Brasileira Flamengo
    Atuação de jogador do Flamengo na Copa repercute na Europa: 'Incrível'
    André Rizek questionou a falta de oportunidades ao Endrick na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
    Rizek critica medalhão de Ancelotti na Seleção Brasileira: 'Espero'
    Felipe Melo aponta possível substituto de Raphinha: 'Vai pra cima'
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Inflacionou! Loja anuncia venda da figurinha de Vozinha por R$ 1,5 mil
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Vozinha supera craques e atinge marca impressionante durante Copa do Mundo
    Mauro Cezar não apoia convocação de Paquetá à Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Mauro Cezar dispara contra jogador do Flamengo na Copa do Mundo: 'Dificilmente'
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Por que Vozinha? Entenda a origem do apelido do goleiro de Cabo Verde