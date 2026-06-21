Neymar volta aos treinos da Seleção e torcedores reagem: 'Com ele é' Camisa 10 deve ser relacionado para o jogo contra a Escócia

Neste domingo (21), Neymar voltou aos treinos com o elenco da Seleção Brasileira na preparação para o duelo contra a Escócia na Copa do Mundo e animou alguns torcedores. O camisa 10 participou normalmente das atividades com o restante do plantel de Carlo Ancelotti no treinamento em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️Neymar dá sinal claro sobre seu momento em treino da Seleção Brasileira

Neymar ainda não havia treinado com o grupo de maneira integral e trabalhava sob restrições por conta da lesão na panturrilha. O atleta, que sentiu o problema físico no jogo entre Santos e Coritiba, no dia 24 de maio, deve ser relacionado para o duelo contra a Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Confira a reação de alguns torcedores:

Tomara que dê tudo certo e ele jogue esses minutos, a seleção com ele é outra coisa — therap | (@0xtheRap) June 21, 2026

Anotem:



Quando o Neymar voltar o Brasil vai mudar completamente. Pode vir Holanda ou Japão, eles não vão entender nada quando forem amassados pelo Brasil. — Pica-pau Torcedor (@PicaPauTorcedor) June 21, 2026

Pois bota de titular no próximo jogo. Tem que valer a pena a convocação. Quem tá 100% e é o tal líder, o "que faz diferente", tem que jogar. — Mr. Lopes (@Flopessilvaa) June 21, 2026

Vai entrar e fazer 2 e colocar vini de cara pro gol 4 vezes — junin (@junincs9) June 21, 2026

FINALMENTE NOSSO ÍDOLO VOLTOU, SO ME FALA QUE ELE VAI JOGAR CONTRA A ESCOCIA — figueredo (@figueredoo21) June 21, 2026

Neymar treinou junto com o grupo da Seleção Brasileira (Foto: Nelson Terme / CBF)

Brasil faz treino sem sete titulares, mas com Neymar em campo

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Seleção Brasileira fez, no fim da manhã deste domingo (21), o primeiro treino em preparação para o jogo do Brasil com a Escócia, na próxima quarta-feira (24), em Miami. A atividade, porém, não contou em sua totalidade com sete dos titulares de Carlo Ancelotti, que fizeram trabalho mais leve, regenerativo, por controle de carga.

continua após a publicidade

Neymar, por sua vez, treinou normalmente com o restante do grupo. Bem à vontade, ele conversou animadamente com Paquetá e Vini Jr antes de começar o aquecimento dos jogadores.

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

Durante os 15 minutos que a imprensa teve acesso, não foram a campo os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, os laterais Danilo e Douglas Santos, os volantes Casemiro e Bruno Guimarães, e o atacante Matheus Cunha. Segundo a assessoria da Seleção, alguns deles acompanharam a atividade na sequência, mas em separado.

continua após a publicidade

O atacante Raphinha, que está com lesão no músculo posterior da coxa direita, não foi visto pela imprensa, mas foi ao CT. Ele está em tratamento intensivo para tentar voltar a ficar à disposição da Seleção ainda nesta Copa do Mundo.

Neymar e Vini Jr conversam durante treino do Brasil (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe as principais notícias do Brasil na Copa do Mundo

Além do treino deste domingo, Carlo Ancelotti irá comandar mais duas atividades completas até terça-feira (23) no CT do Brasil em Morristown. A delegação viajará à tarde para Miami, onde irá no dia seguinte irá encarar a Escócia pelo terceiro jogo do Grupo C na Copa do Mundo.

A Seleção precisa vencer a Escócia para buscar a primeira colocação da chave, o que dará vantagem logística para a sequência do Mundial. Com quatro pontos, o Brasil lidera o grupo, mas divide a posição com o Marrocos. Assim, além do resultado, precisa garantir saldo de gols melhor do que os marroquinos, que enfrentam o Haiti no mesmo horário.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável