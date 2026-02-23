Diretor da CBF, Rodrigo Caetano é homenageado com a Medalha Tiradentes no Rio

O diretor de seleções da Confederação Brasileira de Futebol, Rodrigo Caetano, será homenageado nesta terça-feira (24) com a Medalha Tiradentes, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A cerimônia está marcada para as 18h, em sessão solene no Plenário do Palácio Tiradentes, no Centro do Rio.

A Medalha Tiradentes é destinada a personalidades e instituições que tenham prestado serviços relevantes à sociedade fluminense, ao Brasil ou à humanidade. O projeto de resolução que concede a comenda a Rodrigo Caetano foi aprovado pelos deputados estaduais da Alerj. A honraria se deve pela trajetória do dirigente e sua contribuição ao esporte nacional ao longo de mais de quatro décadas de atuação no futebol.

Com passagem por diferentes clubes do país e atualmente à frente da gestão das seleções brasileiras, Rodrigo Caetano ocupa um dos cargos mais estratégicos da estrutura da CBF. Desde que assumiu a função, passou a coordenar processos administrativos e esportivos ligados às equipes masculinas, em um momento de reestruturação e planejamento visando os próximos ciclos internacionais.

A homenagem ocorre em meio a um período de intensa atividade nos bastidores da Seleção Brasileira. No próximo dia 16 de março, Rodrigo Caetano estará presente na convocação da equipe principal ao lado do técnico Carlo Ancelotti. O treinador fará a última lista de convocados antes da relação final para a Copa do Mundo. Existe a expectativa de que o comandante do time canarinho esteja presente na solenidade.

O Brasil terá dois compromissos preparatórios nos Estados Unidos. O primeiro amistoso será no dia 26 de março, contra a França, em Boston. Na sequência, a equipe enfrentará a Croácia no dia 31, em Orlando. Os jogos servirão como testes importantes na reta final de ajustes antes da definição do grupo que disputará o Mundial.

Assim, a entrega da Medalha Tiradentes marca não apenas o reconhecimento institucional à trajetória de Rodrigo Caetano, mas também acontece em um momento decisivo de sua atuação à frente das seleções nacionais, às vésperas de compromissos que ajudam a desenhar o futuro da equipe brasileira.

