logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

LanceTV! acompanha ao vivo a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Brasil joga neste sábado (13), contra Marrocos

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google

Neste sábado (13), o Lance! vai assistir junto com você ao confronto entre Brasil e Marrocos, pela Copa do Mundo de 2026. A estreia da Seleção acontece às 19h (de Brasília), e nós estaremos ao vivo no YouTube do Lance!TV trazendo todas as reações e análises do confronto em tempo real.

continua após a publicidade
  • Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, em coletiva de imprensa no MetLife antes de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo

    ‘Responsabilidade e honra’: Ancelotti destaca estreia em Copas pela Seleção

    Seleção Brasileira
    Há 11 horas

    • E não vai ser só naquele estilo linear. A paixão vai falar mais alto: além do bom debate direto do estúdio, teremos as reações diretas da redação do Lance! em cada jogada. E, somado a isso, entradas diretas dos Estados Unidos com João Lidington e Marcelo Smigol, trazendo o ambiente local que respira o futebol no período do Mundial.

    Já o torcedor que quiser assistir ao jogo nos arredores do Rio de Janeiro também pode encontrar com a equipe do Lance! espalhada pelos pontos de encontro. João Vidal e Thales Teixeira estarão conectados com a transmissão direto do Alzirão, reaberto para esta Copa, e da Fan Fest em Copacabana, respectivamente, para dar uma pitada de emoção e opinião do povo brasileiro.

    continua após a publicidade

    Você poderá conferir tudo isso no Lance!TV, nosso canal no YouTube. A transmissão ao vivo vai se iniciar a partir das 18h30 (de Brasília), com o bom debate pré-jogo mediado por Lucas Borges, e vai até depois do apito final, com todas as análises e resenhas sobre o que a Seleção Brasileira produzir dentro do gramado.

    A bola rola para Brasil e Marrocos às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), pela primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo. Haiti e Escócia, que complementam o grupo, jogam um pouco mais tarde, às 22h, no Gillette Stadium (Estádio de Boston).

    continua após a publicidade

    Sugerida para você!

    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Davide Spada/LaPresse/DiaEsportivo/Folhapress)
    Copa do MundoMemphis pode igualar ídolos e bater recordes da Holanda em Copas do MundoHá 2 minutos
    Seleção Brasileira de Ancelotti já tem base na cabeça do treinador (Foto: Rafael Ribeiro)
    Seleção BrasileiraEstreia do Brasil na Copa do Mundo; qual o seu palpite? VoteHá 2 minutos
    Ilustração feita por IA sobre ameaças cibernéticas à Copa do Mundo (Imagem gerada por IA)
    Copa do MundoGrupo extremista ameaça Copa do Mundo, e especialistas explicam relação com IrãHá 2 minutos
    Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e Costa Rica. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)
    Copa do MundoComo a ciência ajudou a Copa do Mundo a ter recorde de 'quarentões' em 2026Há 2 minutos
    Copa do MundoAncelotti tenta quebrar escrita: nunca um técnico estrangeiro ganhou a Copa do MundoHá 2 minutos
    Lucas Paquetá durante treino da Seleção
    Copa do MundoÉ hoje! Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos; saiba tudoHá 7 minutos

    Mais LANCE!

    Seleção Brasileira estreia em mais uma Copa do Mundo (Foto: Montagem Lance!/ChatGPT)
    Sabe tudo sobre as estreias da Seleção Brasileira em Copas do Mundo? Faça o teste
    Rivellino comemora gol pelo Fluminense (Foto: Reprodução/Flu-Memória)
    Fluminense escala seleção histórica para vencer a Copa do Mundo
    Com gol de Kane, a Inglaterra venceu a Nova Zelândia em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
    'It's coming home'?: Inglaterra busca quebrar 'maldição' para vencer a Copa
    Carlo Ancelotti também utiliza a tecnologia que monitora o sono (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Brasil ou Marrocos? Vidente aponta vencedor do jogo pela Copa do Mundo
    Mural de Rayan nas ruas coloridas de verde e amarelo (Foto: Fábia Anselmo/Lance!)
    Barreira do Vasco homenageia Rayan para a Copa do Mundo; veja
    Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje (13)?
    Brasil estreia contra Marrocos na Copa sem repetir fórmula dos grandes camisas 9
    Seleção Brasileira de Ancelotti já tem base na cabeça do treinador (Foto: Rafael Ribeiro)
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (13/06/2026)
    everaldo marques
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (13)?
    Flamengo venceu seleção dos Estados Unidos e foi campeão em solo americano; entenda
    Messi no treino da seleção argentina (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Craque da França na Copa do Mundo se declara a Messi: "É o melhor da história do futebol"
    CazéTV, Globo e SBT: quem liderou a audiência na abertura da Copa do Mundo?
    Brasil, Argentina e mais: Corinthians já cedeu 26 atletas para Copa do Mundo na história