LanceTV! acompanha ao vivo a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Brasil joga neste sábado (13), contra Marrocos

Neste sábado (13), o Lance! vai assistir junto com você ao confronto entre Brasil e Marrocos, pela Copa do Mundo de 2026. A estreia da Seleção acontece às 19h (de Brasília), e nós estaremos ao vivo no YouTube do Lance!TV trazendo todas as reações e análises do confronto em tempo real.

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E não vai ser só naquele estilo linear. A paixão vai falar mais alto: além do bom debate direto do estúdio, teremos as reações diretas da redação do Lance! em cada jogada. E, somado a isso, entradas diretas dos Estados Unidos com João Lidington e Marcelo Smigol, trazendo o ambiente local que respira o futebol no período do Mundial.

Já o torcedor que quiser assistir ao jogo nos arredores do Rio de Janeiro também pode encontrar com a equipe do Lance! espalhada pelos pontos de encontro. João Vidal e Thales Teixeira estarão conectados com a transmissão direto do Alzirão, reaberto para esta Copa, e da Fan Fest em Copacabana, respectivamente, para dar uma pitada de emoção e opinião do povo brasileiro.

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Você poderá conferir tudo isso no Lance!TV, nosso canal no YouTube. A transmissão ao vivo vai se iniciar a partir das 18h30 (de Brasília), com o bom debate pré-jogo mediado por Lucas Borges, e vai até depois do apito final, com todas as análises e resenhas sobre o que a Seleção Brasileira produzir dentro do gramado.

A bola rola para Brasil e Marrocos às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), pela primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo. Haiti e Escócia, que complementam o grupo, jogam um pouco mais tarde, às 22h, no Gillette Stadium (Estádio de Boston).