Ancelotti se encanta com o Carnaval e diz estar impressionado com o povo brasileiro

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, viveu nos últimos dias uma experiência diferente da rotina de treinos, observações e planejamento tático. Em meio à intensa agenda de compromissos à frente da equipe nacional, o treinador italiano mergulhou de vez no Carnaval e fez questão de destacar o impacto da festa em sua adaptação ao país.

A principal passagem foi pela Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, onde acompanhou os desfiles das escolas de samba e teve contato direto com um dos maiores espetáculos do mundo. Por meio da assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ancelotti comentou a experiência e demonstrou entusiasmo com o que viu.

- Foi especial conhecer e aproveitar o Carnaval no Brasil. Desde que cheguei à Seleção tenho procurado me envolver com a cultura brasileira e entender mais sobre este país onde escolhi viver e trabalhar. O Carnaval é uma das maiores manifestações populares do mundo e me deixou ainda mais impressionado com a força e a alegria do povo brasileiro - declarou o treinador.

A presença na Sapucaí foi apenas um dos compromissos de uma agenda movimentada durante o período carnavalesco. Na sexta-feira, Ancelotti esteve em Salvador, onde acompanhou a folia em um camarote e presenciou um momento curioso: do alto do trio elétrico, o cantor Léo Santana pediu a convocação de Neymar para a Seleção. A cena arrancou sorrisos do comandante do Brasil.

No sábado, o técnico também marcou presença no Carnaval de São Paulo, ampliando sua imersão na principal festa popular brasileira e demonstrando disposição para conhecer diferentes manifestações culturais do país.

A programação não se limitou à música e ao samba. Na última terça-feira 17), Ancelotti esteve no Rio Open para acompanhar de perto o compatriota Matteo Berrettini, reforçando também sua ligação com o esporte além do futebol. O treinador vibrou com os pontos do profissional e também ouviu pedidos dos brasileiros pela convocação de alguns nomes, entre eles Rayan, ex-Vasco e hoje no Bournemouth, e Neymar, que fez a estreia na temporada 2026 no último domingo (veja no vídeo abaixo).

Entre camarotes, arquibancadas e quadras de tênis, o técnico mostrou que sua adaptação ao Brasil passa não apenas pelos gramados, mas também pela compreensão das raízes culturais do país. Em um ambiente marcado por música, dança e paixão popular, Ancelotti parece disposto a construir sua trajetória na Seleção também fora das quatro linhas, aproximando-se da identidade vibrante que move o torcedor brasileiro.

