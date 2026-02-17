Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, marcou presença no Rio Open nesta terça-feira (17). O italiano esteve na quadra principal para assistir à partida do seu conterrâneo Matteo Berretini, que duela contra o chileno Marcelo Barrios. Neste domingo, o treinador esteve na Marquês da Sapucaí com o tenista para acompanhar o primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Para assistir Berretini, o técnico da Seleção Brasileira foi posicionado no setor VIP com Mariann Barrena, sua esposa.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ex-número 6 do mundo (seu melhor ranking) e atual 57º, Matteo Berretini é neto de brasileira e diz que já se sente em casa na Cidade Maravilhosa.

-Estou muito feliz. Já faz quatro anos que não jogava no Rio. Estou muito contente porque todo mundo sabe que tenho família aqui e bons amigos. É uma cidade que eu amo e a atmosfera que experimentei quatro anos atrás foi muito linda, mesmo com a chuva. Estou muito animado para começar - comentou o tenista.

continua após a publicidade

Os italianos Carlo Ancelotti e Matteo Berretini na Sapucaí (Foto: Divulgação)

Os intensos dias de Carlo Ancelotti no Caranaval brasileiro

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, marcou presença na noite deste domingo (15) na Marquês de Sapucaí para acompanhar o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Em meio ao brilho das escolas de samba e à atmosfera festiva da avenida, o treinador italiano foi um dos convidados ilustres da noite.

Ancelotti passou a maior parte do tempo no camarote da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), onde esteve acompanhado do presidente da entidade, Samir Xaud, do diretor de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, além de outros dirigentes. Sorridente e bastante solícito, o treinador tirou fotos com convidados e conversou com personalidades presentes no espaço reservado à confederação.

continua após a publicidade

A passagem pela Sapucaí faz parte de uma agenda intensa do treinador durante o período carnavalesco. Na sexta-feira, Ancelotti esteve em Salvador, onde acompanhou a folia de um camarote e viu o cantor Léo Santana pedir, do alto do trio elétrico, a convocação de Neymar para a Seleção. No sábado, o comandante marcou presença no Carnaval de São Paulo, ampliando sua imersão na principal festa popular do país.