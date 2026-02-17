Com Ancelotti presente, torcedores no Rio Open pedem Neymar e outros nomes na Seleção

A presença de Carlo Ancelotti no Rio Open nesta terça-feira (17) não passou despercebida pelos torcedores da Seleção Brasileira que também estavam nas arquibancadas da quadra central. Parte dos fãs que assistiam à partida entre o italiano Matteo Berrettini e o chileno Tomas Barrios Vera aproveitaram para pedir a convocação de jogadores ao treinador. O principal nome gritado foi o de Neymar.

Durante um dos intervalos do primeiro set, o técnico do Brasil foi apresentado no telão da quadra central e aplaudido pelo público presente no local. Após os aplausos, o nome do camisa 10 do Santos foi entoado por alguns torcedores, que pediram que o jogador fosse chamado pelo treinador. O comandante da Amarelinha, por sua vez, olhou em direção aos gritos, mas não esboçou reação.

Além de Neymar, o nome de outros atletas para a Seleção foram gritados a Ancelotti. Rayan, ex-Vasco e atualmente no Bournemouth, da Inglaterra, Léo Jardim, goleiro cruz-maltino, e Hugo Souza, do Corinthians, foram pedidos feitos por torcedores presentes no Rio Open.

Ancelotti no Rio Open

Carlo Ancelotti marcou presença no Jockey Club para acompanhar o Rio Open nesta terça-feira (17). Acompanhado da esposa Marianna Barrena, o italiano assistiu ao primeiro set da partida entre o compatriota Matteo Berrettini — que esteve com o técnico na Marquês de Sapucaí no último domingo (15) — e o chileno Tomas Barrios Vera.

Ancelotti vibrou com os pontos feito por Berrettini, ex-número 6 do mundo (melhor ranking) e atual 57° do ranking da ATP. O clímax veio ao fim do primeiro set, decidido no tie-break e vencido pelo tenista italiano. O técnico, que celebrou a vitória parcial do compatriota, deixou o local no intervalo da partida.

Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti presente no Rio Open sob pedidos de Neymar (Foto: Divulgação / Rio Open)

