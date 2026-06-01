Ex-Botafogo é anunciado como novo treinador do Lille
O italiano Davide Ancelotti será o novo treinador do Lille. O ex-técnico do Botafogo foi anunciado pelo clube francês nesta segunda-feira (1), e assinou contrato por duas temporadas para comandar a equipe francesa na próxima edição da Champions League. Ele só assumirá o posto após a Copa do Mundo, visto que faz parte da comissão técnica da Seleção Brasileira ao lado do pai, o técnico Carlo Ancelotti.
Aos 36 anos, Davide dá mais um passo importante na carreira após anos atuando como auxiliar técnico do pai em clubes como Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli e Everton.
Trabalho no Botafogo
O primeiro trabalho de Davide como treinador principal aconteceu justamente no Botafogo, em 2025. Contratado para substituir Renato Paiva. Ancelotti comandou o clube em 33 jogos e conseguiu 56,6% de aproveitamento, com 15 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Ele foi contratado após a participação do Alvinegro no Mundial de Clubes da Fifa, no meio do ano.
O italiano deixou o clube após sair em defesa pela permanência do preparador físico Luca Guerra e entrar em divergências com a SAF.
Agora, o treinador terá sua primeira experiência como comandante de uma equipe da elite europeia. O Lille terminou a última edição da Ligue 1 na terceira colocação e garantiu vaga direta na fase de grupos da próxima Champions League. Davide chega para substituir Bruno Génésio e terá a missão de manter o clube entre os protagonistas do futebol francês.
