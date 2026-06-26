Brasil x Japão: torcida japonesa vai às ruas após confirmação do duelo Seleção japonesa avançou como vice-líder do Grupo F e enfrentará o Brasil

A classificação do Japão para a fase mata-mata da Copa do Mundo de 2026 foi celebrada com festa nas ruas de Shibuya, em Tóquio, na manhã desta sexta-feira (26). Milhares de torcedores ocuparam o famoso cruzamento da capital japonesa para comemorar a vaga, em uma celebração marcada pela organização e pela presença de policiais orientando o fluxo de pedestres.

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O Japão garantiu a classificação após empatar por 1 a 1 com a Suécia, em partida disputada em Dallas. O resultado foi suficiente para assegurar a equipe na segunda colocação do Grupo F e confirmar o confronto diante do Brasil na próxima fase da competição.

O duelo entre brasileiros e japoneses será disputado na segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

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Torcedores do Japão reagem após a partida de futebol contra a Suécia pelo Grupo F da Copa do Mundo de 2026, no distrito de Shibuya, em Tóquio (Foto: Philip Fong / Afp)

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Japão avança como vice-líder do Grupo F

Com o empate, a seleção japonesa encerrou a fase de grupos com cinco pontos, atrás apenas da Holanda, que terminou na liderança da chave com sete após vencer a Tunísia por 3 a 1. A Suécia também avançou como uma das melhores terceiras colocadas e aguarda a definição de seu adversário.

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Na partida decisiva, Daizen Maeda abriu o placar para o Japão no início do segundo tempo, mas Anthony Elanga deixou tudo igual para os suecos.

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