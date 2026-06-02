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Quando a Seleção Brasileira entra em campo, os holofotes costumam apontar para os dribles, gols e jogadas de efeito de Neymar, Vini Jr… Mas, dentro de um elenco repleto de estrelas, há jogadores cuja importância transcende os números. É o caso de Casemiro. Aos 34 anos, o volante chega à sua terceira Copa do Mundo como uma das principais referências da equipe comandada por Carlo Ancelotti, treinador com quem construiu uma relação de confiança ao longo de mais de uma década de convivência no futebol europeu.

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A liderança exercida por Casemiro não é barulhenta. Não se traduz em discursos inflamados ou gestos teatrais. Ela nasce do exemplo diário. É uma característica construída ao longo de uma trajetória marcada por desafios, responsabilidades precoces e uma busca incessante pela excelência.

— Sou um dos jogadores que pensam que existem vários líderes, várias formas de liderar. Cada um forma a sua liderança e faz a sua liderança. Eu gosto de dar exemplos de como fazer, como chegar, como estar, aonde estar, como trabalhar — afirmou o volante.

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A declaração ajuda a entender a essência de um jogador que se tornou um dos pilares da Seleção Brasileira nos últimos anos. Dentro da concentração, Casemiro é conhecido por ser um dos primeiros a chegar à academia, por manter uma rotina rígida de trabalho e por servir de referência para os atletas mais jovens.

— Eu gosto de demonstrar. Ser o primeiro, estar na academia, dar o exemplo para os mais jovens. Por ter mais tempo de casa, por já ter jogado Copas do Mundo, você tenta transmitir o que fazer e o que não fazer — explicou.

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A forma como lidera está diretamente ligada à própria história de vida.

O pequeno Casemiro no colo da mãe, Magda: ela foi exemplo de força (Foto arquivo pessoal)

As mulheres que moldaram o capitão silencioso

Antes de se tornar multicampeão na Europa e referência da Seleção Brasileira, Casemiro era apenas um garoto de São José dos Campos, no interior paulista, tentando encontrar seu caminho por meio do futebol.

A infância esteve longe dos privilégios que cercam os grandes craques da atualidade. O pai abandonou a família quando ele tinha apenas três anos de idade. A partir daquele momento, a responsabilidade de criar os filhos recaiu sobre dona Magda Casemiro, que trabalhava como diarista e empregada doméstica para sustentar a casa.

Ao lado da mãe, outra figura fundamental em sua formação foi a tia Miriam. Cercado por mulheres fortes, Casemiro cresceu aprendendo valores como disciplina, responsabilidade e respeito.

A ausência paterna fez com que amadurecesse mais cedo do que a maioria dos jovens da sua idade. Ainda adolescente, já carregava o sentimento de que precisava ajudar a família e construir um futuro melhor para todos. Cuidava dos irmãos mais novos, Lucas, hoje com 32 anos, e Bianca, de 26.

— A gente nunca teve esse lado do pai. E assumi essa responsabilidade muito jovem. Minha mãe e minha tia sempre foram mulheres guerreiras e criaram a gente — disse o jogador em entrevista recente.

Casemiro na infância: ele desde cedo ajudou a criar os dois irmãos mais novos (Foto arquivo pessoal)

Esse senso de responsabilidade acabaria se tornando uma das marcas registradas de sua carreira.

Hoje, a família continua sendo sua maior base de apoio. Casado desde 2014 com Anna Mariana, também natural de São José dos Campos, o volante construiu uma estrutura familiar sólida. O casal tem dois filhos, Sara, 9 anos, e Caio, de 5.

Enquanto Anna desenvolveu carreira como influenciadora digital e é formada em administração de empresas, Casemiro sempre destacou a importância do suporte familiar em sua trajetória. No casamento, no interior de São Paulo, em 2014, o jogador se declarou para a esposa.

— Ela é a mulher da minha vida, com quem quero ter muitos filhos.

Da base do São Paulo para o topo do futebol mundial

O talento apareceu cedo. Revelado pelas categorias de base do São Paulo, Casemiro rapidamente chamou a atenção pelo porte físico, capacidade de marcação e personalidade incomum para alguém tão jovem.

As boas atuações no clube paulista abriram as portas para uma transferência ao Real Madrid. Mas a caminhada até o estrelato europeu não foi imediata.

Em 2014, o volante foi emprestado ao Porto, de Portugal, em um movimento que se mostraria decisivo para sua carreira.

Sob o comando do técnico espanhol Julen Lopetegui, Casemiro passou por uma verdadeira transformação tática. Foi nesse período que desenvolveu uma leitura de jogo mais refinada, aprimorou seu posicionamento defensivo e aprendeu a antecipar movimentos dos adversários com uma precisão quase cirúrgica.

A experiência em Portugal foi um ponto de virada. O jogador que voltou ao Real Madrid era muito mais completo do que aquele que havia deixado a Espanha meses antes. E não demorou para conquistar seu espaço.

Casemiro foi criado na base do São Paulo, de onde saiu para brilhar na Europa (Foto arquivo pessoal)

O homem que deu equilíbrio ao Real Madrid

Poucos meio-campistas tiveram uma função tão determinante em uma das equipes mais vencedoras da história recente do futebol quanto Casemiro.

Ao lado de Toni Kroos e Luka Modrić, formou um trio que dominou o futebol europeu durante quase uma década. Enquanto os companheiros brilhavam na construção das jogadas e na criatividade ofensiva, cabia ao brasileiro executar o trabalho menos glamouroso, mas igualmente fundamental.

Era ele quem protegia a defesa, recuperava bolas, fechava espaços e oferecia equilíbrio tático para que os demais pudessem criar.

A função exigia inteligência, disciplina e leitura de jogo acima da média.

Por trás das atuações consistentes havia também um método de trabalho pouco conhecido do grande público. Casemiro construiu a fama de estudioso do futebol. Ao longo da carreira, desenvolveu o hábito de rever partidas e realizar análises detalhadas do próprio posicionamento para reduzir erros e aperfeiçoar seu desempenho.

A combinação entre preparo físico, inteligência tática e obsessão por evolução transformou o volante em uma peça indispensável.

Os resultados vieram em forma de títulos. Com a camisa merengue, conquistou cinco títulos da Liga dos Campeões da Europa e participou de uma das eras mais vitoriosas da história do clube.

Casemiro e Ancelotti no Real Madrid: relação de confiança marcada por títulos (Foto Javier Soriano/AFP)

O respeito de Ancelotti

Entre todos os treinadores que cruzaram seu caminho, poucos tiveram uma relação tão próxima com Casemiro quanto Carlo Ancelotti.

Os dois se conhecem há mais de dez anos e compartilham uma história de conquistas construída principalmente no Real Madrid. A confiança mútua ficou evidente desde a chegada do treinador italiano à Seleção Brasileira.

— Sem dúvida a minha relação com o treinador, que já conheço há mais de dez anos, claro que tem uma afinidade maior — reconheceu o volante.

Mas a proximidade não significa privilégios. Pelo contrário. Ancelotti valoriza justamente aquilo que tornou Casemiro uma referência em qualquer vestiário: a capacidade de influenciar os companheiros por meio do trabalho diário.

Em um grupo que reúne jovens talentos e atletas experientes, o volante atua como uma espécie de elo entre gerações.

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Casemiro comemora gol pelo Manchester United: respeito da torcida e fase artilheira (Foto Oli Scarff/AFP)

Futuro em aberto e mais uma missão com a amarelinha

A Copa do Mundo marca mais um capítulo importante na carreira de Casemiro. Depois de defender o Manchester United, o volante encerrou seu ciclo no clube inglês e terá o futuro definido apenas após a competição.

Independentemente de qual será seu próximo destino, seu legado já está consolidado.

Casemiro não será lembrado apenas pelos desarmes, pelos títulos ou pelas cinco conquistas da Liga dos Campeões. Sua trajetória simboliza algo maior: a história de um menino criado por uma mãe solo que transformou dificuldades em combustível para chegar ao topo do futebol mundial.

Na Seleção Brasileira, continua exercendo a mesma liderança construída desde os tempos de infância. Uma liderança silenciosa, baseada em atitudes, disciplina e exemplo.

Talvez seja justamente por isso que, em um elenco repleto de estrelas, Casemiro siga sendo uma das vozes mais respeitadas do grupo. Não porque fala mais alto do que os outros, mas porque sua história, sua carreira e sua postura falam por ele.

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