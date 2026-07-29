Como assistir Internacional x Flamengo no Prime Video
Equipes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro
Internacional e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Beira-Rio, em Porto Alegre, e terá transmissão exclusiva do Prime Video.
Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Prime Video em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames.
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O duelo coloca frente a frente um Internacional que busca reação no Brasileirão e um Flamengo que segue na disputa pelas primeiras posições da tabela.
Internacional e Flamengo fazem duelo de pressão no Beira-Rio
Colorados e rubro-negros chegam para o confronto vivendo momentos distintos no Campeonato Brasileiro. O Internacional ocupa a 16ª colocação, com 21 pontos, mesma pontuação do Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Flamengo aparece em segundo lugar, com 38 pontos, e tenta diminuir a distância para o líder Palmeiras, que soma 44.
No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1 no Maracanã. O Internacional saiu na frente com Borré, enquanto Arrascaeta marcou o gol de empate do Flamengo. Na ocasião, o resultado gerou protestos da torcida rubro-negra.
Como chega o Internacional
O Colorado entra em campo pressionado após a derrota por 2 a 0 para o Athletico, fora de casa. Depois do resultado, torcedores foram ao Beira-Rio para protestar contra o momento da equipe.
A principal novidade é o retorno do técnico Paulo Pezzolano, que não comandou o time na última rodada em razão do falecimento de sua mãe. Em contrapartida, o treinador segue com desfalques importantes: os volantes Benjamin e Thiago Maia, o atacante João Victor, todos entregues ao departamento médico, além do zagueiro Victor Gabriel, suspenso pelo STJD após a expulsão por entrada em Gabriel Pec, do Cruzeiro.
Como chega o Flamengo
O Flamengo também entra em campo sob pressão, mas pela oportunidade desperdiçada na última rodada. O empate diante do São Paulo impediu a equipe de reduzir a diferença para o Palmeiras na liderança do Brasileirão.
Para o duelo no Beira-Rio, o técnico Leonardo Jardim terá o retorno de Carrascal, que cumpriu suspensão de três partidas imposta pelo STJD. Léo Ortiz, recuperado de lesão, deve ser relacionado, enquanto Paquetá também pode reaparecer entre os convocados.
Na equipe titular, a expectativa é pelo retorno de Arrascaeta, preservado nas últimas duas partidas. Já Luiz Araújo e Gonzalo Plata seguem em recuperação de lesões e continuam fora.
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