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Como assistir Internacional x Flamengo no Prime Video

Equipes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 19:30
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Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Internacional e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Beira-Rio, em Porto Alegre, e terá transmissão exclusiva do Prime Video.

Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Prime Video em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames.

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Os assinantes do Amazon Prime têm acesso ao Prime Video sem custo adicional. Caso ainda não seja assinante, é possível contratar o serviço e assistir ao confronto diretamente pela plataforma.

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O duelo coloca frente a frente um Internacional que busca reação no Brasileirão e um Flamengo que segue na disputa pelas primeiras posições da tabela.

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Internacional e Flamengo fazem duelo de pressão no Beira-Rio

Colorados e rubro-negros chegam para o confronto vivendo momentos distintos no Campeonato Brasileiro. O Internacional ocupa a 16ª colocação, com 21 pontos, mesma pontuação do Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Flamengo aparece em segundo lugar, com 38 pontos, e tenta diminuir a distância para o líder Palmeiras, que soma 44.

No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1 no Maracanã. O Internacional saiu na frente com Borré, enquanto Arrascaeta marcou o gol de empate do Flamengo. Na ocasião, o resultado gerou protestos da torcida rubro-negra.

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Como chega o Internacional

O Colorado entra em campo pressionado após a derrota por 2 a 0 para o Athletico, fora de casa. Depois do resultado, torcedores foram ao Beira-Rio para protestar contra o momento da equipe.

A principal novidade é o retorno do técnico Paulo Pezzolano, que não comandou o time na última rodada em razão do falecimento de sua mãe. Em contrapartida, o treinador segue com desfalques importantes: os volantes Benjamin e Thiago Maia, o atacante João Victor, todos entregues ao departamento médico, além do zagueiro Victor Gabriel, suspenso pelo STJD após a expulsão por entrada em Gabriel Pec, do Cruzeiro.

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Como chega o Flamengo

O Flamengo também entra em campo sob pressão, mas pela oportunidade desperdiçada na última rodada. O empate diante do São Paulo impediu a equipe de reduzir a diferença para o Palmeiras na liderança do Brasileirão.

Para o duelo no Beira-Rio, o técnico Leonardo Jardim terá o retorno de Carrascal, que cumpriu suspensão de três partidas imposta pelo STJD. Léo Ortiz, recuperado de lesão, deve ser relacionado, enquanto Paquetá também pode reaparecer entre os convocados.

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Na equipe titular, a expectativa é pelo retorno de Arrascaeta, preservado nas últimas duas partidas. Já Luiz Araújo e Gonzalo Plata seguem em recuperação de lesões e continuam fora.

Palmeiras e Flamengo farão jogos nesta quarta-feira (22) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Taça do Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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