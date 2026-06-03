Cidade tem passado de resistência e presente com Seleção na Copa

MORRISTOWN, NJ (EUA) – A escolha da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por Morristown, em Nova Jersey, como base de treinamentos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo vai muito além da estrutura oferecida pelo centro de treinamento do New York Red Bulls. A cidade, localizada a cerca de 50 quilômetros de Nova York, carrega uma história marcada pela disciplina, pela resistência e pela capacidade de superar adversidades — características que dialogam diretamente com a filosofia adotada pela comissão técnica de Carlo Ancelotti para a disputa do Mundial.

continua após a publicidade

Conhecida como a "Capital Militar da Revolução Americana", Morristown ocupa um lugar especial na história dos Estados Unidos. Durante a Guerra da Independência, sua localização estratégica entre Nova York e Filadélfia, protegida pelas Montanhas Watchung, transformou a região em um refúgio natural para as tropas revolucionárias lideradas pelo general George Washington.

Foi ali que Washington instalou seu quartel-general em momentos decisivos do conflito. O episódio mais emblemático ocorreu no inverno de 1779 para 1780, período que entrou para a história como o "Hard Winter". Considerado o inverno mais rigoroso já registrado na época colonial, ele colocou à prova a resistência de aproximadamente 10 mil soldados que permaneceram acampados na região de Jockey Hollow.

continua após a publicidade

As temperaturas extremas, a escassez de alimentos e a falta de suprimentos criaram um cenário de enorme dificuldade. Ainda assim, a liderança de Washington foi fundamental para evitar motins e manter o exército unido. A sobrevivência das tropas naquele período foi determinante para que a luta pela independência continuasse nos anos seguintes.

Mais de dois séculos depois, Morristown volta a receber um grupo que busca superar desafios em busca de um objetivo ambicioso. Guardadas as devidas proporções, a Seleção Brasileira também encontrou na cidade um ambiente propício para se blindar das distrações externas e concentrar todas as energias na busca pelo hexacampeonato mundial.

continua após a publicidade

Quadro de George Washington é facilmente encontrado em vários locais de Morristown (Foto: Marcio Dolzan)

Desde a chegada aos Estados Unidos, a CBF montou uma operação voltada para preservar a privacidade dos jogadores e garantir uma rotina focada exclusivamente na competição. O acesso ao elenco é controlado, a logística foi planejada para reduzir deslocamentos e a programação diária privilegia treinamentos, recuperação física e concentração.

O centro de treinamento do New York Red Bulls oferece a estrutura necessária para esse planejamento. Já a hospedagem da delegação acontece em Basking Ridge, bairro localizado a cerca de oito quilômetros de Morristown, em uma região tranquila e afastada da agitação dos grandes centros urbanos da Costa Leste americana.

A própria atmosfera da cidade ajuda a explicar a escolha. Morristown é o retrato de uma típica cidade americana. Ruas arborizadas, bairros residenciais formados por casas sem muros ou portões e uma arquitetura que remete principalmente às décadas de 1970 e 1980 criam um cenário familiar para quem acompanha séries e filmes ambientados nos subúrbios dos Estados Unidos.

É impossível caminhar pela região sem lembrar produções como "Stranger Things" e outras obras que retratam a vida em pequenas cidades americanas. O ritmo é mais lento, o trânsito é moderado e o ambiente transmite uma sensação constante de tranquilidade, exatamente o oposto da pressão que cerca uma seleção favorita ao título mundial.

Ao mesmo tempo, Morristown preserva com orgulho a memória de seus heróis. Além dos diversos monumentos ligados à Guerra da Independência, a cidade também homenageia veteranos da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia. Praças, memoriais e placas espalhadas pela região reforçam a valorização daqueles que enfrentaram momentos difíceis em nome de um objetivo maior.

Essa relação com a história ajuda a construir a identidade local. Em Morristown, resistência, disciplina e comprometimento não são apenas conceitos presentes nos livros, mas elementos incorporados à cultura da cidade.

É justamente nesse ambiente que a Seleção Brasileira tenta construir sua própria trajetória. Se há mais de 240 anos soldados enfrentaram frio, fome e isolamento para manter vivo o sonho da independência americana, hoje os jogadores brasileiros convivem com outra forma de sacrifício: abrir mão de excessos, reduzir distrações e suportar a pressão de uma Copa do Mundo para perseguir o sonho do título.

Em uma cidade acostumada a celebrar histórias de perseverança, o Brasil espera escrever mais um capítulo de superação. Desta vez, não em campos de batalha, mas nos gramados da Copa do Mundo.

Morristown recebe a preparação da Seleção Brasileira para a Copa (Foto: Marcio Dolzan)

💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.