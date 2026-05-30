Convocado por Ancelotti perde pênalti, e PSG vence Champions sobre o Arsenal
Equipe de Luis Enrique conquista bicampeonato consecutivo
O PSG derrotou o Arsenal nos pênaltis por 4 a 3 e conquistou o título da Champions League, neste sábado (30), na Arena Puskás. Na etapa inicial, os Gunners abriram o placar com Kai Havertz, enquanto Dembélé empatou para os franceses no segundo tempo.
Nos pênaltis, Gonçalo Ramos inaugurou o placar para o PSG, enquanto Gyokeres deixou tudo igual para o Arsenal. Na segunda cobrança, Doué deixou os franceses em vantagem, enquanto Eze desperdiçou a primeira cobrança dos Gunners. David Raya recolocou os Gunners na partida ao defender uma cobrança de Nuno Mendes, enquanto Rice voltou a igualar o marcador. Na sequência, a equipe de Luis Enrique converteu as duas batidas, enquanto Gabriel Magalhães chutou para fora o último pênalti.
Havertz e seu poder de decisão no primeiro tempo de PSG x Arsenal
Na etapa inicial, o Arsenal abriu o placar cedo contra o PSG após uma bobeira da defesa francesa. Aos cinco minutos, Marquinhos deu um chutão para afastar o perigo da defesa, mas a bola bateu em Trossard e caiu nos pés de Kai Havertz. O alemão avançou em profundidade no campo de ataque, entrou na área adversária e soltou uma bomba sem chances para Safonov e estufou as redes. Os franceses tentaram responder com Kvaratschelia sendo acionado na área, mas Gabriel Magalhães deu um carrinho e tirou a bola dos pés do georgiano para impedir o empate. Na reta final, Nuno Mendes fez boa jogada pela esquerda, cruzou na área, Hincapie cortou mal, mas Fabian Ruiz cabeceou a bola por cima da meta de Raya. Nos acréscimos, Havertz tabelou com Saka, foi acionado na área, mas a finalização do alemão foi travada por Marquinhos, que impediu os Gunners de ampliarem o marcador.
Dembélé deixa tudo igual, e franceses assustam os ingleses
No segundo tempo, o PSG voltou com mais volume e teve uma boa oportunidade e abrir o placar sobre o Arsenal em cobrança de falta. No entanto, Vitinha bateu rasteiro, e Raya fez uma defesa tranquila, pois a batida não ganhou muita força. Na pressão dos franceses, Kvaratschelia tabelou com Dembélé e sofreu um pênalti cometido por Mosquera. Na cobrança, Dembélé converteu e empatou a partida aos 19 minutos. Em um rápido contra-ataque, Kvaratschelia driblou Saliba, arrancou do meio de campo até a área e bateu de canhota com desvio em Lewis-Skelly, e a bola carimbou a trave. Na reta final, Doué foi lançado pelo lado direito, tocou para Vitinha na entrada da área e o meia bateu de primeira com muito perigo, mas por cima do gol. No último lance do jogo, Barcola arrancou em um contra-ataque da defesa para o ataque, entrou na área e bateu de canhota, mas carimbou o lado de fora da rede.
PSG e Arsenal cansados na prorrogação
Na prorrogação, as duas equipes sofreram fisicamente por conta do desgaste durante o tempo regulamentar. Os franceses não conseguiram criar grandes chances de perigo, enquanto os Gunners tentaram uma pressão na reta final com uma finalização de Gyokeres que saiu pela linha de fundo após desvio essencial de Pacho para mandar a bola para escanteio.
Nos pênaltis, o PSG vencia o confronto por 4 a 3, e Gabriel Magalhães foi para a 5ª cobrança pelo lado do Arsenal. Apesar de ter feito uma grande partida, o defensor brasileiro isolou a bola pela linha de fundo, e os franceses ficaram com o título.
Embora não tenha sido muito participativo, Dembélé foi decisivo no empate do PSG contra o Arsenal, na Arena Puskás. O Bola de Ouro participou da jogada em que Kvaratschelia sofreu o pênalti e converteu a cobrança que recolocou a equipe francesa na partida para conquistar o título. O atleta foi substituído no segundo tempo por conta de dores no músculo posterior da coxa esquerda.
Contratado como um dos reforços do Arsenal na temporada, Eze entrou no lugar de Kai Havertz para contribuir na criação, mas ofereceu muito pouco ofensivamente. Na disputa de pênaltis, o camisa 10 desperdiçou a primeira cobrança dos Gunners ao finalizar para fora.
✅ Ficha técnica
PSG 🆚 Arsenal
Champions League - Final
📆 Data e horário: sábado, 30 de maio de 2026, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Arena Puskás, Budapeste (HUN)
🥅 Gols: Havertz, 5'/1°T (0-1); Dembélé, 19'/2ºT (1-1).
🟨 Cartões amarelos: Mosquera, Saka, Gyokeres e Rice (ARS); João Neves e Nuno Mendes (PSG).
🟥 Cartões vermelhos: -
PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hakimi, Marquinhos (Zabarnyi), Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha (Beraldo), Fabián Ruiz (Zaire-Emery); Doué, Dembélé (Gonçalo Ramos) e Kvaratschelia (Barcola).
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Mosquera (Timber), Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapie; Lewis-Skelly (Zubimendi), Rice, Odegaard (Gyokeres); Saka (Madueke), Havertz (Eze) e Trossard (Martinelli).
