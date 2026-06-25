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Brasil tem larga vantagem em confrontos contra o Japão; veja o histórico

Única vitória da seleção nipônica foi no último duelo, em amistoso

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 22:15
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Gabriel Martinelli faz segundo gol do Brasil contra o Japão
Gabriel Martinelli faz segundo gol do Brasil contra o Japão (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

Num duelo de invictos nesta Copa do Mundo, o Brasil vai enfrentar o Japão na segunda fase. O duelo, que acontece na segunda-feira, às 14h (de Brasília), em Houston, traz ótimas recordações à torcida brasileira. Afinal, até hoje, são 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota até hoje contra a seleção nipônica.

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    O Japão, no entanto, venceu o mais recente duelo entre as duas equipes. Mas foi em amistoso, em outubro de 2025, em Tóquio, por 3 a 2. PH e Martinelli fizeram os gols do Brasil naquela ocasião, já comandado por Carlo Ancelotti. Apesar de ter aberto 2 a 0, a Seleção, no entanto, levou a virada.

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    Em amistosos, são 10 jogos até hoje, e o Brasil acumula nove vitórias contra o Japão.

    Na Copa das Confederações, foram três partidas, com um triunfo brasileiro e dois empates.

    Já em Mundiais, o Brasil venceu, há 20 anos, o único confronto até aqui: 4 a 1, na fase de grupos, na Alemanha.

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    Nos 14 jogos até hoje, a Seleção Brasileira também leva enorme vantagem nos gols a favor diante dos japoneses: 37 a 8. Por falar em balançar as redes, o placar mais elástico entre as duas seleções aconteceu em 1995, e o Brasil venceu por 5 a 1, em amistoso. Naquela partida, Edmundo, Leonardo, César Sampaio, Sávio e Nobuyuki Kojima (contra) marcaram.

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