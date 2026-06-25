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Brasil e Japão voltam a se enfrentar na Copa do Mundo após 20 anos

Seleções se cruzam na segunda fase duas décadas após o jogo de 2006

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 22:05
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores do Brasil comemoram gol contra o Japão em 2006
Ronaldo Fenômeno comemora um de seus gols na goleada por 4 a 1 sobre o Japão na Copa de 2006 (Foto: Acervo CBF)

Está definido o adversário da Seleção Brasileira na abertura da segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Após o fechamento das partidas do Grupo F, o Japão assegurou a segunda colocação e vai cruzar o caminho do Brasil na fase de 16 avos de final. O confronto, marcado para a próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, marca um reencontro aguardado: as duas equipes se enfrentaram apenas uma vez na história dos Mundiais.

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    Jogadores da Seleção Brasileira em 2006
    (Foto: CBF)

    O único precedente aconteceu há exatos 20 anos, na Copa do Mundo de 2006, realizada na Alemanha. Naquela ocasião, as seleções se mediram ainda pela fase de grupos do torneio.

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    Como foi o único Brasil x Japão na Copa do Mundo

    No jogo de 2006, o Brasil levou a melhor em uma partida movimentada. A seleção japonesa, que na época era comandada pelo ídolo brasileiro Zico, saiu na frente do placar com um gol do atacante Tamada.

    A reação da Seleção Brasileira, no entanto, foi avassaladora e terminou em goleada por 4 a 1. Os gols da vitória verde-amarela foram marcados por Ronaldo Fenômeno, que balançou as redes duas vezes, Juninho Pernambucano e o lateral Gilberto.

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    Agora, duas décadas depois, os Samurais Azuis entram no caminho do time de Carlo Ancelotti em um cenário de eliminação direta, valendo uma vaga nas oitavas de final da competição nos Estados Unidos.

    Jogadores do Japão olham para bola
    Japão garantiu o segundo lugar do Grupo F e cruzará o caminho da Seleção Brasileira no mata-mata (Foto: Paul Ellis/AFP)

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