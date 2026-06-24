Colunistas do Lance! projetam o confronto entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo Com diferentes visões, colunistas do Lance! projetam a última rodada da fase de grupos

Com a fase de grupos chegando ao fim, a Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira (24), às 19h, diante da Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, para disputar a última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Líder da chave após empatar com Marrocos na estreia e vencer o Haiti na segunda rodada, o time de Carlo Ancelotti depende apenas de si para confirmar a classificação para o mata-mata.

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Mas o que esperar do duelo decisivo? Quais ajustes a Seleção ainda precisa fazer antes do mata-mata? E quem pode ser o destaque brasileiro na partida? Colunistas do Lance! analisam o confronto contra os escoceses, apontam os desafios da equipe e projetam o cenário para o último compromisso da primeira fase.

Fala, Guffo🗣️

Quando os interesses são tão diferentes, como no caso de Brasil e Escócia nesta Copa do Mundo, o jogo fatalmente vira um ataque contra defesa. Este roteiro foi desenhado antes mesmo do apito inicial: os escoceses precisam de um empate para avançar, enquanto a Seleção Brasileira quer a liderança e afirmar suas intenções no Mundial. A boa notícia é que a Escócia traz um defeito estrutural gravíssimo. E a equipe de Ancelotti tem exatamente a peça certa para implodir esse sistema.

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Taticamente, a Escócia se defende num 4-1-4-1 que tenta ser agressivo, mas acaba sendo caótico. O grande problema do time britânico é a obsessão por perseguições individuais longas, especialmente pelo lado esquerdo com Tierney e Robertson. Eles tentam caçar o adversário até o fim da jogada, abandonando a zona de origem. O resultado? Uma descoordenação tática brutal. Não é raro ver dois escoceses marcando o mesmo jogador, abrindo crateras no lado oposto e, principalmente, na frente da própria área.

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Na visão de Lúcio de Castro 👀

É a Copa do Mundo dos gigantes. Messi, Mbappé, Haaland. A Copa onde os protagonistas desfilam absolutos e brilham. Aquilo que um dia alguém chamou de "briga de cachorro grande". E agora também é a Copa de Cristiano Ronaldo. Sim, ele chegou. A segunda rodada é também a que o português avisou que os avisos de fim de carreira que alguns andavam gritando foi precipitado. É a Copa também de quem marca o primeiro gol e sai vencedor em absurdos 95% das vezes. Segue sendo a Copa de França, Argentina e Espanha como se esperava. E é mais do que nunca a copa da aberração dos quatro tempos de jogo. Ô mercantilismo muito acima do futebol.

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➡️Você é Ancelotti: escale o Brasil ideal contra a Escócia

O ciclo atropelado da Seleção Brasileira não permite que o treinador encare qualquer oportunidade de jogar com a perspectiva de poupar. Mesmo muito próximo da vaga assegurada, jogar com força máxima não é apenas garantir uma logística melhor no decorrer da competição. O Brasil de Ancelotti precisa ir arrumando o carro no meio da corrida e confirmar uma maneira preferencial de jogar. É isso que também está em jogo na partida de logo mais.

Jogadores do Brasil em treinamento antes do jogo contra a Escócia (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Onde assistir ao jogo do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

Escócia 🆚 Brasil

Copa do Mundo 2026 – Grupo C

📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

👁️ Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta), SporTV, GE TV e N Sports (TV fechada), CazéTV (YouTube) e Globoplay (streaming)

🟨 Árbitro: Cesar Ramos (MEX)

🚩 Assistentes: Alberto Morin (MEX) e Marco Bisguerra (MEX)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Escócia

Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry e Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Fergunson e John McGinn; Che Adams e Lawrence Shankland. Técnico: Steve Clarke.

🟡 Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan (Luiz Henrique ou Endrick), Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

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