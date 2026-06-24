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Colunistas do Lance! projetam o confronto entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo

Com diferentes visões, colunistas do Lance! projetam a última rodada da fase de grupos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 15:05
Atualizado há 20 minutos
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Matheus Cunha, Vini Jr e Lucas Paquetá comemorando o segundo gol do Brasil contra o Haiti na Copa do Mundo
Matheus Cunha, Vini Jr e Lucas Paquetá comemorando o segundo gol do Brasil contra o Haiti (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Com a fase de grupos chegando ao fim, a Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira (24), às 19h, diante da Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, para disputar a última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Líder da chave após empatar com Marrocos na estreia e vencer o Haiti na segunda rodada, o time de Carlo Ancelotti depende apenas de si para confirmar a classificação para o mata-mata.

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    Mas o que esperar do duelo decisivo? Quais ajustes a Seleção ainda precisa fazer antes do mata-mata? E quem pode ser o destaque brasileiro na partida? Colunistas do Lance! analisam o confronto contra os escoceses, apontam os desafios da equipe e projetam o cenário para o último compromisso da primeira fase.

    Fala, Guffo🗣️

    Quando os interesses são tão diferentes, como no caso de Brasil e Escócia nesta Copa do Mundo, o jogo fatalmente vira um ataque contra defesa. Este roteiro foi desenhado antes mesmo do apito inicial: os escoceses precisam de um empate para avançar, enquanto a Seleção Brasileira quer a liderança e afirmar suas intenções no Mundial. A boa notícia é que a Escócia traz um defeito estrutural gravíssimo. E a equipe de Ancelotti tem exatamente a peça certa para implodir esse sistema.

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    Taticamente, a Escócia se defende num 4-1-4-1 que tenta ser agressivo, mas acaba sendo caótico. O grande problema do time britânico é a obsessão por perseguições individuais longas, especialmente pelo lado esquerdo com Tierney e Robertson. Eles tentam caçar o adversário até o fim da jogada, abandonando a zona de origem. O resultado? Uma descoordenação tática brutal. Não é raro ver dois escoceses marcando o mesmo jogador, abrindo crateras no lado oposto e, principalmente, na frente da própria área.

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    Na visão de Lúcio de Castro👀

    É a Copa do Mundo dos gigantes. Messi, Mbappé, Haaland. A Copa onde os protagonistas desfilam absolutos e brilham. Aquilo que um dia alguém chamou de "briga de cachorro grande". E agora também é a Copa de Cristiano Ronaldo. Sim, ele chegou. A segunda rodada é também a que o português avisou que os avisos de fim de carreira que alguns andavam gritando foi precipitado. É a Copa também de quem marca o primeiro gol e sai vencedor em absurdos 95% das vezes. Segue sendo a Copa de França, Argentina e Espanha como se esperava. E é mais do que nunca a copa da aberração dos quatro tempos de jogo. Ô mercantilismo muito acima do futebol.

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    ➡️Você é Ancelotti: escale o Brasil ideal contra a Escócia

    O ciclo atropelado da Seleção Brasileira não permite que o treinador encare qualquer oportunidade de jogar com a perspectiva de poupar. Mesmo muito próximo da vaga assegurada, jogar com força máxima não é apenas garantir uma logística melhor no decorrer da competição. O Brasil de Ancelotti precisa ir arrumando o carro no meio da corrida e confirmar uma maneira preferencial de jogar. É isso que também está em jogo na partida de logo mais.

    Jogadores do Brasil em treinamento no CT em Nova Jersey, nos Estados Unidos
    Jogadores do Brasil em treinamento antes do jogo contra a Escócia (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

    Onde assistir ao jogo do Brasil

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Escócia 🆚 Brasil
    Copa do Mundo 2026 – Grupo C

    📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)
    👁️ Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta), SporTV, GE TV e N Sports (TV fechada), CazéTV (YouTube) e Globoplay (streaming)
    🟨 Árbitro: Cesar Ramos (MEX)
    🚩 Assistentes: Alberto Morin (MEX) e Marco Bisguerra (MEX)

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Escócia
    Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry e Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Fergunson e John McGinn; Che Adams e Lawrence Shankland. Técnico: Steve Clarke.

    🟡 Brasil
    Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan (Luiz Henrique ou Endrick), Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

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